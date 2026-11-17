Sudan ordusu, Batı Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolündeki 5 yerleşim yerini kapsayan Es-Saatat bölgesini ele geçirdiğini duyurdu.
Ebu Zabad'ın kuzeydoğusunda ilerleme
Sudan ordusunun özel harekat birlikleri sözcüsü Muhammed Didan, yaptığı açıklamada birliklerin Ebu Zabad kentinin kuzeydoğusunda ilerlediğini belirtti.
HDK mevzileri etkisiz hale getirildi
Didan, 5 yerleşim yerini kapsayan Es-Saatat bölgesinde kontrolün sağlandığını söyledi. HDK'ye ait savunma hatları ve mevzilerin etkisiz hale getirildiğini de sözlerine ekledi.
HDK'den henüz açıklama yapılmadı.
Ortak güç 8 bölgenin kontrolünü duyurmuştu
Sudan ordusuyla ittifak halindeki Silahlı Hareketler Ortak Gücü, 14 Kasım'da Batı Kurdufan'daki 8 bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.