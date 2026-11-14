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Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, 2027 genel seçimleri öncesinde siyasi etkinliklerde yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Tinubu, güvenlik güçlerine kamu düzenini bozmaya çalışanlara karşı sert müdahalede bulunmaları talimatı verdi.

Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen siyasi etkinliklerdeki şiddete ilişkin yazılı açıklama yapan Tinubu, seçim kampanyalarında şiddete yer olmadığını belirtti.

Kampanyalar fikir yarışına dönüşmeli

Tinubu, siyasi kampanyaların halkın refahını ve ülkenin kalkınmasını önceleyen fikirlerin yarıştığı bir süreç olması gerektiğini vurguladı. Genel seçimlerin barışçıl, özgür ve adil bir ortamda yapılması için kararlı olduklarını ifade etti.

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Farklı siyasi partilere mensup olmanın veya farklı siyasi hedefler taşımanın tarafları düşman haline getirmediğini kaydeden Tinubu, siyasi liderlere ve parti destekçilerine sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Sorumsuz davranışlara müsamaha yok

Tüm siyasi partilerin ve adayların Nijerya'nın her yerinde güvenlik endişesi yaşamadan seçim kampanyası yürütebilmesi gerektiğini söyleyen Tinubu, siyasetçilerin ve destekçilerinin sorumsuz davranışlarına müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Güvenlik güçlerine yönelik talimatını yineleyen Tinubu, zorbalık ve demokrasi karşıtı faaliyetlere karışanlara karşı tüm güçleriyle müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Barış Anlaşması 109 kez ihlal edildi

Nijerya'da 2027 genel seçimleri öncesinde siyasi şiddet ve dezenformasyona ilişkin endişeler sürüyor.

Ulusal Barış Komitesinin 19 Ağustos-27 Ekim 2026 dönemini kapsayan izleme raporuna göre, 26 eyalet ve Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) Ulusal Barış Anlaşması 109 kez ihlal edildi. İhlallerin 33'ünü siyasi şiddet ve holiganlık, 29'unu ise yanlış ve yanıltıcı bilgi yayılması oluşturdu.