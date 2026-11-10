Türkiye ile Somali arasında güvenlik ve terörle mücadelede kritik temas

TÜRKSOM İLE SOMALİ ORDUSUNA GÜÇLÜ DESTEK
Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini Türkiye'nin 2017 yılında Mogadişu'da kurduğu Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (TÜRKSOM) oluşturdu. TÜRKSOM, kurulduğu günden bu yana Somali ordusunun subay ve astsubay kadrolarını eğiterek ülkenin savunma kapasitesini artırmada ve askeri disiplini tesis etmede kritik bir rol üstleniyor.
EŞ-ŞEBAB'A KARŞI ORTAK MÜCADELE VE SAHA OPERASYONLARI
Türkiye tarafından TÜRKSOM bünyesinde titizlikle eğitilen Somalili güvenlik güçleri, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen kritik operasyonlarda ön saflarda görev alıyor.
İki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun artırılmasıyla bölgedeki terör tehdidinin tamamen bertaraf edilmesi ve Mogadişu merkezli güvenlik koridorunun güçlendirilmesi hedefleniyor.
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