Ebola'da temas zinciri büyüyor: Sağlık çalışanına da bulaştı vaka sayısı artıyor
Kenya'da Ebola salgınına ilişkin endişeler, yeni vakanın doğrulanmasıyla arttı. Başkent Nairobi'deki bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan 49 yaşındaki kişide virüs tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 8'e yükseldi. İlk vakayla temaslı olduğu belirlenen hasta izolasyona alınırken, salgının yayılmasını önlemek amacıyla temaslılara yönelik tedbirler sürüyor.
Kenya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Patrick Amoth, dün gerçekleştirilen 38 test sonucunda Nairobi Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak görev yapan 49 yaşındaki bir kişinin Ebola testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı şikayetleri üzerine test yapılan hastanın, ülkedeki ilk vaka ile temaslı olduğu belirlenerek izolasyona alındığı aktarıldı. Son vaka ile birlikte Kenya'da doğrulanan toplam vaka sayısı 8'e ulaştı.
Mevcut hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Amoth, virüs tespit edilen tüm kişilere monoklonal antikor tedavisi uygulandığını ve hastaların tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirtti. Tedavi süreçlerini desteklemek amacıyla Ruanda'dan da yeni ilaç sevkiyatının ulaştığı kaydedildi. Ülkede ilk vaka 6 Ekim'de doğrulanmış; Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen ve 5 Ekim'de yaşamını yitiren ilk hastanın ardından belirlenen 130 temaslıdan 128'i karantinaya alınmıştı. Virüs bulaşan kişiler arasında ilk hastanın yakınları ile sağlık çalışanları da yer alıyor.
Salgının çıkış noktası olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayından bu yana 9 bin 400'den fazla vaka kaydedilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 500'ü aştı. Virüsün son olarak Nord-Ubangi eyaletine sıçramasıyla ülkede salgından etkilenen eyalet sayısı 8'e yükseldi.