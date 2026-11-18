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Senegal'de iktidardaki Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisi (PASTEF), aralarında Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin de bulunduğu 32 kişinin parti üyeliğinin sona erdiğini duyurdu.

PASTEF Ulusal Konseyinin 17 Kasım tarihli açıklamasında, parti tüzüğünün 6. maddesi uyarınca Faye ve 31 kişinin üyelik sıfatını otomatik olarak kaybettiği belirlendi.

Üyelik kayıtlarından kalıcı olarak çıkarıldılar

Açıklamada, adı geçen kişilerin parti üyeliği kayıtlarından kalıcı olarak çıkarıldığı bildirildi.

Listede Faye'nin yanı sıra Yankhoba Dieme, Aldiouma Sow ve Alioune Dione gibi siyasi isimler ile birkaç bakan da yer aldı.

Kararın somut gerekçesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Partinin bir yetkilisi, bu kişilerin diğer eski üyelerin aksine hiçbir zaman istifa mektubu yazmadığını ve bu nedenle PASTEF tarafından üyelikten çıkarıldığını söyledi.

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Faye ile Sonko arasındaki siyasi ayrışma

Faye, Mart 2024'te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ayrıldığı PASTEF'in genel sekreteriydi.

PASTEF lideri Ousmane Sonko, bir hakaret mahkûmiyeti nedeniyle adaylığı geçersiz sayılınca 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde yakın çalışma arkadaşı Faye'yi desteklemiş, Faye'nin seçimi kazanmasının ardından başbakanlık görevine getirilmişti.

İki isim arasındaki görüş ayrılıkları, Faye'nin Kasım 2025'te kendisini cumhurbaşkanlığına taşıyan siyasi koalisyonu yeniden yapılandırmasıyla belirginleşmişti.

Taraflar arasında parti yönetimi, ekonomi politikaları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen görüşmeler konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı basına yansımıştı.

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Faye, 22 Mayıs 2026'da Sonko'yu başbakanlık görevinden alarak hükümeti feshetmişti.

Görevden alınmasının ardından 26 Mayıs'ta Ulusal Meclis Başkanı seçilen Sonko, PASTEF liderliğini de sürdürürken Faye ile arasındaki siyasi ayrışma derinleşmişti.

Faye, Temmuz sonunda PASTEF'ten ayrıldığını resmen duyurmuş ve Wolof dilinde "koruma" ya da "kalkan" anlamına gelen Kiiraay - Cumhuriyetçi Yurtseverler adlı yeni bir parti kurmuştu.

Bütçe krizi sürüyor

Karar, hükümet ile PASTEF'in kontrolündeki parlamento çoğunluğu arasındaki bütçe krizinin ortasında geldi.

PASTEF çoğunluğu, Ekim ayı sonundan bu yana yürütmenin sunduğu kamu maliyesine ilişkin tüm metinleri, özellikle bütçe konusunda samimiyet eksikliği gerekçesine dayanarak reddediyor.

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PASTEF'in Senegal Ulusal Meclisindeki 165 sandalyenin 130'unu elinde tuttuğu, Faye'nin yeni kurulan partisinin ise resmen hiçbir milletvekilinin bulunmadığı belirtildi.

Bu tıkanıklık, ülkenin IMF'den beklediği önemli bir mali yardımı tehlikeye atıyor ve aşırı borçlu ülkenin 2027 bütçesinde öngörülen yeni harcamaların dondurulması riskini taşıyor.

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