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İran ordusu, Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü'nde konuşlu ABD ordusuna ait Patriot savunma sistemlerinin, insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma rampalarının sabah saatlerinde İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

Keşm Adası'nın vurulmasına misilleme

İran'dan, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın girişindeki Keşm Adası'nı vurmasına misilleme geldi.

İran ordusunun yazılı açıklamasında, saldırının sabah saatlerinde İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırının yol açtığı hasar veya can kaybına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, Ali Al Salem Hava Üssü'nün Batı Asya bölgesine askeri güçlerin giriş kapısı ve önemli bir hava taşımacılığı merkezi olduğu belirtildi. Üssün, bölgedeki ABD ordusunun askeri ve lojistik stratejisinde çok önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

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İran ordusu, "İran’ı savunurken hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz. Aksine her türlü tehdit veya saldırıya vereceğimiz cevap coğrafi sınır tanımaksızın, kararlı ve ezici olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kuveyt ordusu ise sabah erken saatlerde hava savunma sistemlerinin "düşman" İHA saldırılarına müdahale ettiğini ve karşılık verdiğini duyurmuştu. Saldırıya ilişkin ayrıntı vermeyen Kuveyt ordusu, duyulabilecek olası patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklanacağını bildirdi.

Kuveyt'ten kınama

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın İHA saldırısı kınandı.

Açıklamada, saldırının Kuveyt'in egemenliğinin açık bir ihlali ve güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğu ifade edildi. Tekrarlanan saldırıların, gerilimleri azaltmaya yönelik diplomatik çabaları baltalayan "tehlikeli bir tırmanış" olduğu vurgulandı.

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Kuveyt'in BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkı doğrultusunda topraklarını ve hayati önem taşıyan tesislerini savunmak için "gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu" kaydedildi.

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