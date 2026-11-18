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Avustralya, 3 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı; bunların işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçe gösterildi.

Yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşların, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri ile yasa dışı yerleşim karakollarının kurulmasına yönelik planlama ve koordinasyon faaliyetlerinde yer aldığı Avustralya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında belirtildi.

Ticaret ve destek yasağı getirildi

Açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların yerleşim faaliyetleri için fon topladığı, gönüllüleri işe aldığı ve şiddet yanlısı yerleşimcilere destek sağladığı kaydedildi.

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Yaptırımlar kapsamında Avustralya vatandaşlarının ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlarla ticaret yapması ya da diğer şekillerde destek sağlaması yasaklandı.

Açıklamada, hedef alınan kişilere yaptırımlarla birlikte seyahat yasağının da getirildiği belirtildi. Avustralya'nın yasa dışı yerleşimlerin inşasında rol alan bir inşaat şirketini ilk kez yaptırım listesine aldığı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada iki devletli çözüm vurgusu

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerin hızla genişlemesinin ve gaspçıların Filistinlilere yönelik şiddetinin iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırdığı vurgulandı.

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İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna da işaret edildi.

Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli ikamet ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016 yılında kabul ettiği 2334 sayılı karara göre, İsrail yerleşim faaliyetlerinin 1967'den bu yana işgal altında tutulan Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında hiçbir hukuki geçerliliği bulunmuyor; bu adımlar uluslararası hukukun açık ihlali sayılıyor.

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