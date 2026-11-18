Trump Filipinler ile ilişkilerin her zamankinden güçlü olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile katıldığı öğle yemeğinde, iki ülke arasındaki ittifakı daha da geliştireceklerini belirterek ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.