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Uluslararası İngilizce yeterlilik araştırması Education First English Proficiency Index'in (EF EPI) sonuçlarına göre Belçika dünya genelinde dokuzuncu sırada yer alırken, Belçika'nın Flaman bölgesi İngilizce yeterliliğinde dünyanın en yüksek puanını aldı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, uluslararası dil eğitimi ve öğrenci değişim programlarıyla tanınan EF EPI'nin hazırladığı endeks, 117 ülke ve bölgeden 2,2 milyon yetişkinin çevrim içi test sonuçlarına dayandırıldı.

Belçika geçen yılki sırasını korudu

Araştırmada katılımcıların İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri değerlendirildi.

Bu yıl yaklaşık 7 bin Belçikalı teste katıldı. Belçika, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 597 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.

Listenin ilk üç sırasında ise 615 puanla İsveç, 613 puanla Avusturya ve 612 puanla Danimarka bulundu.

Geçen yıl listenin ilk sırasında yer alan Hollanda beşinci sıraya gerilerken, ilk 10 sıranın tamamını Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Flaman ve Valonya bölgeleri arasındaki fark

Belçika'nın Flaman ve Valonya bölgeleri arasındaki İngilizce yeterlilik farkı da araştırmada dikkat çekti.

Fransızca konuşulan Valonya bölgesinin puanı her yıl yükselirken, Flaman bölgesinin puanında sınırlı bir düşüş görüldü.

Geçen yıla göre 15 puan düşüşle 639 puan alan Flaman bölgesi, yine de dünyada İngilizce yeterliliği en yüksek bölge oldu.

EF EPI Belçika'dan Doriane van de Putte, iki bölge arasındaki farkın şaşırtıcı olmadığını belirterek, Fransızcanın uluslararası alanda Hollandacadan daha fazla ülkede kullanılmasının bu sonuçta etkili olduğunu ifade etti.

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Van de Putte, bu nedenle Flamanların başka bir dil öğrenmek durumunda kaldığını ve İngilizcenin onlar için görece kolay bir seçenek oluşturduğunu aktardı.

Flamanların küçük yaşlardan itibaren İngilizce film ve dizilere maruz kalmasının dil öğreniminde sağlam bir temel oluşturduğunu söyleyen van de Putte, bu durumun İngilizce eğitimine katkı sağladığını kaydetti.

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