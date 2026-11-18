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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Alaska eyaletinde Demokrat aday Mary Peltola, Senato seçimini kazanarak Cumhuriyetçilerden dokuzuncu sandalyeyi aldı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Alaska'daki kritik Senato yarışında eski Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat aday Peltola, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan'ı mağlup etti.

Demokratların Senato çoğunluğu 56 sandalyeye çıktı

Yeni Kongre döneminde Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kalırken, Peltola'nın zaferiyle Demokratların Senatodaki sandalye sayısı 56'ya yükseldi.

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Demokratlar böylece, 111. Kongre'nin sona erdiği 3 Ocak 2011'de sahip oldukları 58 sandalyenin ardından geçen 16 yılın en geniş Senato çoğunluğuna ulaşmış oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, "56 sandalye birkaç ay önce hayal bile edilemeyecek bir sonuçtu. Bu seçim döneminin başında çoğu kişi Demokratların Senatoda 51 sandalyeye ulaşmasını bile ihtimal dahilinde görmüyordu." ifadelerini kullandı.

Kongrenin iki kanadı için sandık başına gidildi

Eyaletlerindeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senato'daki 100 sandalyenin 35'i için ABD halkı 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

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Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

100 üyeli Senato'da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir yapılan seçimle yenileniyor.

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