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Yeni topraklar ele geçirmek için İsrail ordusunun Gazze, Lübnan ve Suriye'de hazır olduğunu belirten İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgalin genişletilip kalıcı hale getirileceği tehdidinde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Katz, işgal ettikleri Gazze, Lübnan ve Suriye bölgelerinden İsrail'in çekilmeyeceğini ileri sürdü.

Ordunun konuşlanması sürecek

Katz, "Hamas'ın ortadan kaldırılması ve Gazze'nin silahsızlandırılması, Lübnan'ın tamamında Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Suriye'deki tehditlerin sona ermesi" gerçekleşmeden İsrail ordusunun bu bölgelerde konuşlanmaya devam edeceğini savundu.

Katz, çatışma yaşanması durumunda ordunun yeni topraklar ele geçirerek işgali genişletmeye hazır olduğunu öne sürdü. Ayrıca işgal edilen bölgeleri "İsrail'in kuzey ve güneydeki kalıcı güvenlik bölgelerinin bir parçası haline getireceklerini" belirterek, işgali kalıcı hale getirmekle tehdit etti.

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Gazze'nin yüzde 70'i işgal altında

Lübnan'ın güneyinde sınır boyunca yer yer 10 kilometre derinliğe ulaşan geniş bir alanı işgal eden İsrail, Gazze Şeridi'nin 365 kilometrekarelik toprağının yaklaşık yüzde 70'ini de işgal altında tutuyor.

Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeyi de işgal eden İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.

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