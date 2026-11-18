Maaşlar 100 bin TL'yi aşacak: Memur maaş zammında son hesaplar ortaya çıktı

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak 2027'de yapılacak maaş zammına çevrildi. Enflasyon verilerinin peş peşe açıklanmasıyla birlikte öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları için yeni tablolar masaya yatırıldı. Polis maaşlarının 100 bin TL barajını aşması beklenirken, en düşük memur maaşının 76 bin TL'ye dayanacağı öngörülüyor. Peki, piyasa beklentileri ve Merkez Bankası tahminleri ışığında hangi meslek grubu yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna detaylı zam oranları ve meslek meslek tahmini maaş beklentileri...