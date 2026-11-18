Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ticaretinde fiyat hareketlerini yakından takip etmek amacıyla toptancı hallerinde faaliyet gösteren işletmeler ile sektörün diğer aktörlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler yalnızca belirli olay ve soruşturmalarla sınırlı tutulmazken, bakanlık tarafından resen veya gelen şikâyetler üzerine de incelemeler gerçekleştiriliyor. Hal Kayıt Sistemi'nden elde edilen veriler de denetimlerde kullanılıyor.

ÜRETİCİYE SATIŞ BİLGİSİ SMS'İ

Üreticilerin ürünlerinin satış sürecinden haberdar edilmesi amacıyla yeni bir uygulama devreye alındı. Hal Kayıt Sistemi üzerinden gerçekleştirilen satışlarda ürünün teslim edildiği komisyoncu ve alıcıya ait bilgiler, ürünün cinsi, miktarı, satış fiyatı, satış tarihi ve işlem yapılan künye numarası üreticilere SMS yoluyla gönderiliyor. Böylece üreticilerin ürünlerinin hangi fiyattan ve kime satıldığını anlık olarak takip edebilmesi hedefleniyor. Sebze ve meyve ticaretinde üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, dengeli fiyat oluşumunun sağlanması ve modern toptancı hallerinin kurulması amacıyla Hal Kanunu'nda değişiklik hazırlığı da yürütülüyor.

SEKTÖRDEN GÖRÜŞ ALINDI

Sektör temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda hazırlanan taslakta, sektörde disiplinin sağlanması, denetim ve cezai düzenlemelerin etkinleştirilmesi öngörülüyor. Taslağın kamu kurumları ve özel sektörün görüşüne açıldığı, kanun değişikliği çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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VERİLER ENTEGRE EDİLİYOR

Sebze ve meyve ticaretinin üretimden tüketime kadar bütün aşamalarının izlenebilmesi için kamu kurumlarının veri tabanları arasında entegrasyon çalışmaları da başlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Fatura, e-Arşiv, e-Sevk İrsaliyesi ve e-Müstahsil Makbuzu sistemleri Hal Kayıt Sistemi ile entegre edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ÇKS, TÜKAS, KOBÜKS, OTBİS ve İTUBİS sistemlerinden elde edilecek verilerin de sisteme aktarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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