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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Türkiye'nin 2050'ye kadar 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşma hedefinin üst sınır olmadığını belirterek, daha yüksek bir kapasiteye ulaşılabileceğini söyledi. Antalya'da COP31 kapsamında konuşan Likhachev, Türkiye'nin nükleer enerji yatırımlarını artırma potansiyeline dikkat çekti. Sinop ve Trakya'daki santral planlarını bildiklerini aktaran Likhachev, bu projelerde iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK 2027'DE

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktör için sıcak test izni beklendiğini belirten Likhachev, testlerde ekipman ve güvenlik sistemlerinin kontrol edileceğini söyledi. İlk elektriğin 2027'de Türkiye şebekesine verileceğini bildiren Likhachev, dört reaktörün 2030'a kadar devreye alınmasıyla santralin 5 gigavat elektrik sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

TÜRK ŞİRKETLERDEN 16 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Sinop ve Trakya projelerinin Türkiye'nin nükleer kapasite hedefinde önemli yer tutacağını kaydeden Likhachev, iki ülke liderinin önümüzdeki aylarda yeni sahalardaki iş birliğini görüşmesini beklediklerini ifade etti. Akkuyu'nun yüzde 49'luk hissesi için Bakanlık ve Türk şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Likhachev, üçüncü ülke yatırımcılarının da değerlendirildiğini vurguladı. Projede Türk şirketlerine yaklaşık 16 milyar dolarlık katkı sağlandığını kaydetti. Hisse devrinde son sözün Türkiye'ye ait olacağını da söyledi.

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