Irak-Türkiye arasındaki hatta ilişkin açıklama yapan Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, "eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatına yeniden başlandığını" söyledi.
Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre Hudayyır, ham petrolün Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ilk aşamada günlük 120 bin varil ihraç edileceğini belirtti.
İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, ilerleyen süreçte günlük taşıma miktarının 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
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