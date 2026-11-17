Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve yanıltıcı reklamların önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında kasım ayı kararlarını açıkladı.

12 Kasım'da yapılan 375 sayılı toplantıda görüşülen 141 dosyadan 22'si mevzuata uygun bulunurken, tüketiciyi aldattığı tespit edilen 119 dosya hakkında durdurma cezası ve toplam 35 milyon 866 bin 446 lira idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

HER GÜN YÜKSEK İNDİRİM VAADİNE 5 MİLYON LİRA CEZA

Kurulun kasım ayı toplantısında öne çıkan yaptırım başlıklarından biri sahte ve yanıltıcı indirim reklamları oldu. Yapılan incelemelerde bir firmanın, mağazasındaki bütün ürünlerde tüm tüketicilere her gün yüksek oranlarda indirim uyguladığına dair reklamlar yayımladığı ancak bu vaatleri gerçeğe uygun şekilde yerine getirdiğini ispatlayamadığı belirlendi. Tüketicilerde sürekli indirim algısı yaratan ilgili firma hakkında 5 milyon lira idari para cezası ve reklam durdurma kararı verildi.

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MOBİL TARİFELERDE "12 FATURA DÖNEMİ" VE EKSİK TAKSİT BİLGİLENDİRMESİNE DURDURMA

On milyonlarca aboneyi ilgilendiren iletişim sektörü ile perakende mağazalarının taksit duyuruları da kurulun incelemesinden geçemedi:

Mobil iletişim tarifeleri: Tarifelerin "12 ay" veya "12 fatura dönemi" ifadeleriyle tanıtılmasına rağmen, fatura kesim tarihine bağlı olarak yalnızca bir günlük kullanımın dahi ayrı bir fatura dönemi sayıldığı ve fiilî taahhüt süresinin bir aya yakın kısaldığı tespit edildi. Sunulan süre algısı ile gerçek süre arasındaki fark aldatıcı bulunarak tanıtımlara durdurma cezası uygulandı.

Taksit şartları: Taksit kısıtlamasına tabi ürünlerle taksit yapılabilen ürünlerin aynı alışverişte birlikte alınması halinde alışverişin tamamına taksit uygulanamayacağına dair bilgilendirmeye mağaza içi tanıtımlarında yer vermeyen firmanın reklamları da durduruldu.

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YURT DIŞI KAYNAKLI YILDIZ VE PUANLAMALARA YAPTIRIM

Elektronik ticaret ortamındaki tüketici değerlendirmelerini de mercek altına alan Reklam Kurulu, bir e-ticaret pazar yerinde satışa sunulan ürünlere yurt dışından çok sayıda yıldız ve puanlama yapıldığını ancak bu yorumların yurt dışı kaynaklı olduğuna dair tüketicilere herhangi bir bilgilendirme sunulmadığını tespit etti. Tüketim eğilimlerinin ülkeler arasında farklılık gösterebileceğine dikkat çeken kurul, bu eksikliği haksız ticari uygulama sayarak ilgili dosya hakkında idari ceza uygulanmasına karar verdi.

Ekonomi

Bakanlık firmanın indirim oyununu affetmedi: Yüzde 80 indirime para cezası geldi

Ekonomi

İkinci denetimle kaçakçılık azaldı