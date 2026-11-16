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Sigorta sisteminde devrim niteliğinde yenilik: Konser biletinden evcil hayvana...

16:23, 16/11/2026, Pazartesi
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Uygulamanın ilk yılında 10 milyona yakın vatandaşın yeni nesil sigorta imkanlarından faydalanması bekleniyor.

Tüketici sigortalarında hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte; beyaz eşya ve elektronikten konser biletine, spor merkezi üyeliklerinden evcil hayvanlara kadar pek çok ürün ve hizmet alışveriş sırasında doğrudan sigortalanabilecek. Yıllık brüt prim tutarının asgari ücreti aşamayacağı belirtilirken, ilk yılda 10 milyon vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçeden yararlanması öngörülüyor.

Sigorta sektöründe tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirecek yepyeni bir dönem başlıyor.

Alışveriş sırasında aracıya gerek kalmaksızın online veya fiziki olarak yapılabilecek yeni sigorta çeşitleriyle birlikte hayatımızın pek çok alanı güvence altına alınıyor.

HANGİ ÜRÜN VE HİZMETLER SİGORTA KAPSAMINA ALINIYOR?

NTV'de yer alan habere göre, yeni düzenleme kapsamında sigortalanabilecek ürün ve hizmetler iki ana grupta toplandı:

Değerli ürünler:
Kırılma, çalınma ve arızalanmaya karşı beyaz eşya, elektronik cihazlar, telefon, tablet, mobilya, gözlük, saat, giyim eşyası, ev ürünleri ve kozmetik gibi ürünler doğrudan sigortalanabilecek.
Hizmetler ve etkinlikler:
 Seyahat, ulaşım, konaklama, fatura koruma, siber güvenlik, kısa süreli taşıt kiralama, spor merkezi üyelikleri, konser ve spor müsabakaları ile düğün-nişan organizasyonları sigorta kapsamına alınacak. Bu hizmetlerin iptali, kesintiye uğraması veya yetkisiz kullanılması gibi durumlar güvenceye kavuşacak.
Evcil hayvan sigortası:
Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması ve kaybolması durumları için de poliçe düzenlenebilecek.

PRİM SINIRI VE POLİÇE SÜRELERİ NASIL OLACAK?

Tüketicileri korumak ve sistemi sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni kurallar belirlendi:

Prim sınırı:
 Sigortaya ilişkin yıllık brüt prim tutarı, aylık brüt asgari ücret tutarını geçemeyecek.
Teminat süresi:
 Sigorta teminatı süresi azami iki yıl olacak. Ancak bu süre, uzatılmış garanti teminatı bulunan ürünlerde garanti süresiyle uyumlu olarak uzatılabilecek.

İLK YIL HEDEFİ: 10 MİLYON VATANDAŞ, 70 MİLYON POLİÇE

Hayata geçirilen bu kapsamlı düzenlemeyle birlikte sigorta ürünlerine erişimin kolaylaşması hedefleniyor. Yapılan öngörülere göre, uygulamanın ilk yılında 10 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçe ile bu yeni nesil sigorta imkanlarından faydalanması bekleniyor.


Ekonomi
Alışverişlerde yeni dönem resmen başladı: Beyaz eşya ve cep telefonunda anında sigorta dönemi

Başlıklar :Sigortatüketici sigortasıevcil hayvan sigortası
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Sigorta sisteminde devrim niteliğinde yenilik: Konser biletinden evcil hayvana...
Uygulamanın ilk yılında 10 milyona yakın vatandaşın yeni nesil sigorta imkanlarından faydalanması bekleniyor.
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