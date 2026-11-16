Sigorta sisteminde devrim niteliğinde yenilik: Konser biletinden evcil hayvana...

Sigorta sektöründe tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirecek yepyeni bir dönem başlıyor.
Alışveriş sırasında aracıya gerek kalmaksızın online veya fiziki olarak yapılabilecek yeni sigorta çeşitleriyle birlikte hayatımızın pek çok alanı güvence altına alınıyor.
HANGİ ÜRÜN VE HİZMETLER SİGORTA KAPSAMINA ALINIYOR?
NTV'de yer alan habere göre, yeni düzenleme kapsamında sigortalanabilecek ürün ve hizmetler iki ana grupta toplandı:
PRİM SINIRI VE POLİÇE SÜRELERİ NASIL OLACAK?
Tüketicileri korumak ve sistemi sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni kurallar belirlendi:
İLK YIL HEDEFİ: 10 MİLYON VATANDAŞ, 70 MİLYON POLİÇE
Hayata geçirilen bu kapsamlı düzenlemeyle birlikte sigorta ürünlerine erişimin kolaylaşması hedefleniyor. Yapılan öngörülere göre, uygulamanın ilk yılında 10 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçe ile bu yeni nesil sigorta imkanlarından faydalanması bekleniyor.
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