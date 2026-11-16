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Sinop’ta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 89 bin 435’e yükseldi

15:48, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ekim sonu itibarıyla 89 bin 435'e yükseldi.

TÜİK’in Motorlu Kara Taşıtları Ekim 2026 verilerine göre Sinop’ta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 89 bin 435’e yükseldi. Kentte ekim ayında 300 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, bin 762 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Ekim 2026 verilerine göre, Sinop’ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 89 bin 435 oldu.

Kentte ekim ayında 300 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bin 762 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Taşıtların 41 bin 327’si otomobil

Sinop’ta trafiğe kayıtlı 89 bin 435 taşıtın 41 bin 327’sini otomobil oluşturdu. Otomobilleri 21 bin 596 motosiklet, 10 bin 899 traktör ve 10 bin 718 kamyonet izledi.

Diğer taşıtların dağılımı ise şöyle: 2 bin 424 kamyon, bin 782 minibüs, 384 özel amaçlı taşıt ve 305 otobüs.

Ekimde 300 taşıtın kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 300 taşıtın 170’ini motosiklet, 85’ini otomobil, 27’sini kamyonet ve 14’ünü traktör oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 75 adet azaldı.

Bin 762 taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri gerçekleştirilen bin 762 taşıtın bin 109’u otomobil oldu. Otomobilleri 246 motosiklet, 200 kamyonet ve 130 traktör takip etti.

Devri yapılan diğer 77 taşıt ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.


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Başlıklar :sinoptüikmotorlu kara taşıtlarıtrafiğe kayıtlı taşıt sayısı
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Sinop’ta trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 89 bin 435’e yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ekim sonu itibarıyla 89 bin 435'e yükseldi.
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