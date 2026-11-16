16/11/2026, Pazartesi12:28
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
32

Bildirimler

Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attı16 Kasım 2026 12:15 PazartesiSON DAKİKA
Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı16 Kasım 2026 12:00 PazartesiSON DAKİKA
Tam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyor16 Kasım 2026 11:20 PazartesiSON DAKİKA
Yıllar sonra aynı projedeler: 📌Son halleri dikkat çekti16 Kasım 2026 11:05 PazartesiSON DAKİKA
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı16 Kasım 2026 10:49 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attıSefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadıTam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyorMeteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı5 dakikada şarj oluyor, bin 630 kilometre menzil sunuyor: Ezber bozan otomobilin fiyatı sızdı

Ziraat Bankası’ndan COP31’de 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik odaklı finansman

11:57, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
2026 yılındaki ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini de COP31 kapsamında düzenlenen imza töreniyle tamamladı.

Ziraat Bankası, COP31 kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği yeni iş birlikleri ile 2 milyar dolar karşılığı sürdürülebilir kalkınma odaklı finansman anlaşmasına imza attı. KfW IPEX-Bank, JICA, SMBC ve Citibank ile gerçekleştirilen anlaşmaların yanı sıra 1,1 milyar dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisiyle Banka, Türkiye ekonomisine nitelikli dış kaynak kazandırma ve yeşil dönüşümü destekleme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarındaki güçlü temsilcisi Ziraat Bankası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da gerçekleştirdiği finansman anlaşmaları ve iş birlikleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik önemli adımlar attı.

Bu kapsamda Ziraat Bankası; Almanya’nın ihracat finansman kuruluşu KfW IPEX-Bank ile 500 milyon avroya kadar finansman iş birliği, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ve SMBC Grubu ortaklığıyla sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik 300 milyon dolarlık finansman işlemi için niyet mektubu ve Citibank ile 100 milyon dolarlık Sosyal Kredi anlaşması imzaladı.

Banka ayrıca, 2026 yılındaki ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini de COP31 kapsamında düzenlenen imza töreniyle tamamladı. Böylece COP31 çerçevesinde gerçekleştirilen iş birlikleri ve finansman işlemleriyle yaklaşık 2 milyar dolar karşılığı sürdürülebilir kalkınma odaklı uluslararası finansman hacmine ulaşıldı.

Uluslararası finans kuruluşlarıyla stratejik iş birlikleri

Ziraat Bankası ile KfW IPEX-Bank arasında imzalanan ve 500 milyon avroya kadar ulaşması öngörülen finansman iş birliği, rüzgâr enerjisi yatırımlarının ve reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesini hedefliyor.

JICA ve SMBC Grubu ortak finansmanıyla gerçekleştirilmesi planlanan 300 milyon dolarlık işlem ise sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi ve kırsal kalkınma odaklı yatırımların finansmanına katkı sağlayacak.

Citibank ile imzalanan 100 milyon dolarlık Sosyal Kredi anlaşması kapsamında da tarım sektöründe pozitif sosyal etki oluşturacak projelerin ve kapsayıcı büyümeyi destekleyen girişimlerin finansmanı hedefleniyor.

18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardaki güçlü muhabir banka ilişkilerinin ve yatırımcı güveninin önemli göstergelerinden biri olan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinde de başarılı performansını sürdürdü.

2026 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen ve 18 ülkeden 37 bankanın katıldığı işlem kapsamında 594 milyon dolar ve 454 milyon avro olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar tutarında kaynak sağlandı.

Sürdürülebilirlik bağlantılı kredi olarak yapılandırılan işlemin performans kriterleri; yeşil varlık oranını artıran finansman faaliyetleri ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi olarak belirlendi.

Nisan ayında sağlanan 1,75 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin ardından gerçekleştirilen bu son işlemle birlikte Ziraat Bankası’nın 2026 yılında sendikasyon kredileri aracılığıyla Türkiye ekonomisine kazandırdığı toplam dış kaynak tutarı 2,9 milyar dolara ulaştı.

Alpaslan Çakar: “Türkiye ekonomisine nitelikli ve uzun vadeli kaynak kazandırmayı sürdürüyoruz”

COP31 kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen imza törenleri ve değerlendirme toplantılarında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sürdürülebilir finansmanın Banka’nın uzun vadeli stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında çevresel ve sosyal etki odaklı finansmanın kritik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma vizyonunu uluslararası platformda ortaya koyması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz finansman anlaşmaları hem ülkemize duyulan güvenin hem de Ziraat Bankası’nın uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunun somut bir göstergesidir.

KfW IPEX-Bank ile gerçekleştirdiğimiz 500 milyon avroya kadar finansman iş birliğiyle yenilenebilir enerji yatırımlarının ve reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesine katkı sağlayacağız. JICA ve SMBC ortaklığıyla planladığımız 300 milyon dolarlık finansman işlemiyle sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına daha güçlü destek sunmayı hedefliyoruz. Citibank ile imzaladığımız 100 milyon dolarlık Sosyal Kredi ise tarım sektöründe sosyal etki oluşturan ve kapsayıcı büyümeyi destekleyen projelerin finansmanında kullanılacak.

Bu anlaşmalarla birlikte COP31 kapsamında 2 milyar dolar karşılığı sürdürülebilir kalkınma odaklı uluslararası finansman iş birliği hacmine ulaştık. Diğer taraftan, 2026 yılında gerçekleştirdiğimiz iki sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi aracılığıyla toplam 2,9 milyar dolar tutarında dış kaynağı ülkemiz ekonomisine kazandırdık.

Farklı ülkelerden uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz güçlü iş birliği ağı, Türkiye ekonomisine nitelikli, uzun vadeli ve sürdürülebilir kaynak sağlama kapasitemizi güçlendiriyor. Sorumlu bankacılığı uzun yıllardır stratejimizin merkezinde konumlandıran bir banka olarak, finansmanın yalnızca ekonomik büyümeye değil, çevresel ve sosyal kalkınmaya da hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz.

COP31’in ülkemizde düzenlenmesi, bu alandaki sorumluluğumuzu ve öncü rolümüzü daha da anlamlı hâle getiriyor. Ziraat Bankası olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda sürdürülebilir dönüşümün finansmanına katkı sunmaya ve ülkemize uluslararası piyasalardan nitelikli kaynak kazandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Ana sponsoru olduğumuz Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP31)’de gerek imzaladığımız anlaşmalar gerekse düzenlediğimiz paneller ve etkinliklerle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. “Diyalog, uzlaşı, aksiyon” mottosuyla gelecek nesiller için önemli adımların atıldığı bu zirvede “Bir Bankadan Daha Fazlası” olarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz.

Bu önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm uluslararası finans kuruluşlarına teşekkür ediyorum.

Başlıklar :Ziraat BankasıCOP31Alpaslan ÇakarKfW IPEX-BankJICASMBCCitibank
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Ziraat Bankası’ndan COP31’de 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik odaklı finansman
2026 yılındaki ikinci sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini de COP31 kapsamında düzenlenen imza töreniyle tamamladı.
1/5
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet