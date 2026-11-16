Ziraat Bankası’ndan COP31’de 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik odaklı finansman
Ziraat Bankası, COP31 kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği yeni iş birlikleri ile 2 milyar dolar karşılığı sürdürülebilir kalkınma odaklı finansman anlaşmasına imza attı. KfW IPEX-Bank, JICA, SMBC ve Citibank ile gerçekleştirilen anlaşmaların yanı sıra 1,1 milyar dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisiyle Banka, Türkiye ekonomisine nitelikli dış kaynak kazandırma ve yeşil dönüşümü destekleme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
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