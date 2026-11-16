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Espressolab satışında dikkat çeken rakam: Şirketin değeri belli oldu

12:54, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:01, 16/11/2026, Pazartesi
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Espressolab'ın yüzde 70'lik hissesinin Abu Dabi merkezli MAIR Group'a devrine ilişkin anlaşmanın merak edilen satış bedeli netleşti. MAIR Group'un 11 Kasım tarihli finansal raporunda yer alan bilgilere göre, söz konusu hisseler için biçilen değer belli oldu.

MAIR Group'un 30 Eylül 2026'da sona eren dokuz aylık döneme ilişkin finansal raporunda, Espressolab markasının sahibi Eslab Kahve'nin satışına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Rapora göre şirket, bağlı ortaklığı üzerinden Eslab Kahve'nin yüzde 70 hissesini satın almak amacıyla 23 Eylül 2026'da pay alım sözleşmesine imza attı.

Anlaşma kapsamında, hisse devrinin tamamlanma şartlarına bağlı olarak yaklaşık 385 milyon dirhem (105 milyon dolar) ödeme yapılması öngörülüyor. Bu bedel üzerinden yapılan hesaplamada Eslab Kahve'nin özsermaye değeri yaklaşık 150 milyon dolara ulaşıyor. Söz konusu tutarın şirketin borçlarını da kapsayan toplam işletme değeri olmadığına dikkat çekiliyor.


KURUCULARIN ŞİRKETTEKİ PAYI DEVAM EDECEK


Satış anlaşması sonrasında Eslab Kahve'nin kurucuları ve mevcut hissedarları yüzde 30'luk paylarını koruyacak. Böylece MAIR Group, yüzde 70'lik hisseyle şirketin çoğunluk ortağı ve kontrol sahibi olacak.


Patronlar Dünyası'nın haberine göre raporda, 30 Eylül 2026 itibarıyla hisse devrinin henüz tamamlanmadığı bilgisi de yer aldı. Satın alma işleminin sonuçlanması için düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.


1 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

2014 yılında kurulan Espressolab, Türkiye'de başlayan faaliyetlerini uluslararası pazarlara taşıdı. MAIR Group'un raporuna göre marka, Ağustos 2026 itibarıyla 21 ülkede 400'den fazla kahve mağazasına ulaştı.



Bu mağazaların 310'dan fazlası Türkiye'de, 50'yi aşkın şehirde faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyetleri yalnızca kahve mağazacılığıyla sınırlı kalmıyor. Marka yönetimi, franchise sistemi, kahve tedariki ve kavurma, ürün dağıtımı, perakende ve dijital satış kanalları da iş modelinin önemli parçalarını oluşturuyor

Başlıklar :espressolabmair groupabu dabiespressolab satışı
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Espressolab satışında dikkat çeken rakam: Şirketin değeri belli oldu

MAIR Group'un 30 Eylül 2026'da sona eren dokuz aylık döneme ilişkin finansal raporunda, Espressolab markasının sahibi Eslab Kahve'nin satışına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Rapora göre şirket, bağlı ortaklığı üzerinden Eslab Kahve'nin yüzde 70 hissesini satın almak amacıyla 23 Eylül 2026'da pay alım sözleşmesine imza attı.

Anlaşma kapsamında, hisse devrinin tamamlanma şartlarına bağlı olarak yaklaşık 385 milyon dirhem (105 milyon dolar) ödeme yapılması öngörülüyor. Bu bedel üzerinden yapılan hesaplamada Eslab Kahve'nin özsermaye değeri yaklaşık 150 milyon dolara ulaşıyor. Söz konusu tutarın şirketin borçlarını da kapsayan toplam işletme değeri olmadığına dikkat çekiliyor.


KURUCULARIN ŞİRKETTEKİ PAYI DEVAM EDECEK


Satış anlaşması sonrasında Eslab Kahve'nin kurucuları ve mevcut hissedarları yüzde 30'luk paylarını koruyacak. Böylece MAIR Group, yüzde 70'lik hisseyle şirketin çoğunluk ortağı ve kontrol sahibi olacak.


Patronlar Dünyası'nın haberine göre raporda, 30 Eylül 2026 itibarıyla hisse devrinin henüz tamamlanmadığı bilgisi de yer aldı. Satın alma işleminin sonuçlanması için düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.


1 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

2014 yılında kurulan Espressolab, Türkiye'de başlayan faaliyetlerini uluslararası pazarlara taşıdı. MAIR Group'un raporuna göre marka, Ağustos 2026 itibarıyla 21 ülkede 400'den fazla kahve mağazasına ulaştı.



Bu mağazaların 310'dan fazlası Türkiye'de, 50'yi aşkın şehirde faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyetleri yalnızca kahve mağazacılığıyla sınırlı kalmıyor. Marka yönetimi, franchise sistemi, kahve tedariki ve kavurma, ürün dağıtımı, perakende ve dijital satış kanalları da iş modelinin önemli parçalarını oluşturuyor

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