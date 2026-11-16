COP31 rekora koşuyor: Yeşil Bölge'yi 221 bin kişi ziyaret etti Mavi Bölge'ye 102 bin kişi kayıt oldu

COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Antalya’daki Mavi Bölge’ye ilk hafta kayıt olanların sayısı 102 bin 610’a yükseldi, Yeşil Bölge’yi 212 bin kişi ziyaret etti. 2023 yılında Dubai ev sahipliğinde düzenlenen ve bugüne kadarki en yüksek sayı olan 112 bin 724 katılımcı sayısına Türkiye, 7. gün itibarıyla bu sayıya yaklaştı. Her günün temasına göre Mavi Bölge’de müzakereler yürütülürken Yeşil Bölge’de ise Türkiye’nin Sıfır Atık başta olmak üzere birçok marka projesi dünyaya yansıyor. Program kapsamında 1500’ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor.