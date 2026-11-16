Ticaret Bakanlığı, '%80 İndirim' başlıklı tanıtımlarda kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmeyen bir mağazaya idari para cezası verilmesine ve reklamlarının durdurulmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı, bir mağazanın ‘%80 İndirim’ başlıklı tanıtımları nedeniyle idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kararın Reklam Kurulu'nun incelemesine dayandığı bildirildi.

Reklam Kurulu incelemesi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede mağazanın tanıtımları ele alındı. Açıklamada, "kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği tespit edildi" denildi.

Yönetmelik ve kanun maddelerine aykırılık

Yapılan değerlendirmenin ardından ilgili işletmeye, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 14/1 ve 32/1’inci maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesi hükümlerine aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Reklamların durdurulmasına da hükmedildi.

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Denetim ve incelemeler sürüyor

Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın reklamlar ve kampanyalar ile ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik denetim ve incelemelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.