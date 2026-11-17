İklim değişikliğinin ekonomik etkileri ve artan afet riskleri, sigorta sektörünün rolünü yeniden gündeme taşıyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Sigorta Evi etkinliğinde, sektörün iklim risklerinin yönetimindeki sorumluluğu ele alındı. 11-14 Kasım'da gerçekleştirilen etkinlikte, COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi ile UNEP FI iş birliğinde COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi düzenlendi. Zirvelerde iklim risklerinin ekonomiye etkileri, afetlere dayanıklı şehirlerin finansmanı, yenilenebilir enerji yatırımları, tarım ve gıda güvenliği gibi başlıklar değerlendirildi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, sigortacılığın yalnızca afet sonrasında zararları karşılayan bir sistem olarak değerlendi-rilmemesi gerektiğini söyledi.

İKLİM SORUNUNU GÖZ ARDI EDEMEYİZ

Önceki COP zirvelerinde sigortanın yeterince yer bulamadığını belirten Yaşar, “İklim riskleri konuşulacaksa sigortacıların masada bulunması, hatta masanın baş köşesinde olması lazım” ifadelerini kullandı. İklim kaynaklı risklerin artık geleceğe ilişkin bir öngörü olmaktan çıktığını ve ekonomik kayıplarla birlikte günlük hayatın parçası haline geldiğini dile getiren Yaşar, sigorta şirketlerinin sahip olduğu veri havuzu ve risk analiz kapasitesinin karar alma süreçlerinde kullanılmasının önemine işaret etti.

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Öte yandan Yaşar, politika yapıcıların sigortacılığın önleyici rolünden yararlanması gerektiğini vurgulayarak, risklerin öncelikle ölçülmesi, önlenebilecek olanların engellenmesi ve diğerlerinin olumsuz etkilerinin azaltılması gerektiğini kaydetti.

KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE RİSK ANALİZİ ÖNE ÇIKIYOR

Sigortacıların yatırım ve politika kararlarının ardından değil, projelerin planlama aşamasında sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Yaşar, altyapı yatırımları ve şehirlerin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesinin sigorta sektörünün sürdürülebilirliği açısından da önem taşıdığını ifade etti. İklim krizinin ekonomik maliyetinin kimin tarafından karşılanacağından önce bu maliyetin nasıl azaltılacağına odaklanılması gerektiğini dile getiren Yaşar, sigorta ve reasürans kapasitesinin afet sonrası finansmanında önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Sigorta Evi COP32’ye taşınacak

TSB'nin Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi bünyesindeki Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) ile Sigorta Dönüşüm Forumu'na (FIT) verdiği desteği hatırlatan Yaşar, COP31'de elde edilen deneyimin gelecek dönemde de kullanılacağını bildirdi. Yaşar, 2027'de Etiyopya'da düzenlenecek COP32'ye somut adımlarla gitmeyi hedeflediklerini belirterek, Brezilya'dan devralınan ve Türkiye'de geliştirilen Sigorta Evi yaklaşımının Etiyopya'ya aktarılacağını ve sürecin bu ülkeyle birlikte yürütüleceğini kaydetti.

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