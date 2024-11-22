CHP'li Üsküdar Belediyesi AK Parti'nin hizmete açtığı ücretsiz Kız Konukevi'ne kilit vurdu

Hilmi Türkmen - Sinem Dedetaş
Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin Suffahane Kız Konukevi'ni kapatma kararı aldığını duyurdu. Türkmen, bu kararı eleştirerek Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a sert tepki gösterdi.
Üsküdar eski Belediye Başkanı
, Suffahane Kız Konukevi'nin CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı
tarafından kapatıldığını açıkladı.
"Şaşkınlık ve büyük bir üzüntü içindeyim"
Türkmen açıklamasında
"Şaşkınlık ve büyük bir üzüntü içindeyim. 18 yaşını bitirmiş, halk arasında yetimhane olarak bilinen Sosyal Hizmetler Sevgi Evleri’nden ayrılmış, üniversite okuyan kız çocuklarımız için açtığımız tümüyle ücretsiz SUFFAHANE KIZ KONUKEVİ, Üsküdar Belediyesi tarafından kapatıldı. Çocuklarımızın mahremiyeti ve projenin mahiyeti açısından bugüne kadar hiç iletişimini yapmadığımız bir yapıydı burası."
ifadelerine yer verdi.
"Kızlarımız kendilerini kapı dışında buldu"
Konukevindeki kız öğrencilerin eşyalarıyla birlikte kapı dışarı edildiğini aktaran Türkmen, CHP'li belediyenin süslü cümlelerle reklam yaptığını söyledi.
Türkmen'in açıklaması şöyle;
"Kapatıldığına, eşyaların boşaltıldığına, kızlarımızın kendilerini kapı dışında bulduklarına gözlerimizle görene kadar biz de inanmak istemedik ama CHP zihniyetinin bir kötülük freni, insaf sınırı olmadığı gerçeğiyle tekrar ve tekrar yüzleştik.
"Süslü cümlelerle reklam yapıyorlar"
Özellikle bir kadın Başkanın, “bu iş çok büyük sorumluluk, biz altından kalkamayız, kapatalım” diyerek böyle bir skandala imza atması, sorumluluk almaktan kaçınması bizi daha da derinden üzmüştür. Sizden, özellikle basın mensuplarından ricamız, hala belediye sayfasında “hizmet” olarak duran SUFFAHANE KIZ KONUKEVİ’nin akıbetini sorun, soruşturun, araştırın.
Belediyenin size bu konukevi ve içindeki evlatlarımızın akıbeti ile ilgili somut bilgi, görüntü vermesini isteyin. Kamuoyuna “halkın olanı halka kazandırıyoruz” gibi süslü cümlelerle yapılan reklamın, altında nasıl yıkıcı işler yaptıklarını herkes görsün, öğrensin istiyoruz. Kamuoyunun bilgisine"
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