CHP'li Üsküdar Belediyesi AK Parti'nin hizmete açtığı ücretsiz Kız Konukevi'ne kilit vurdu

Özellikle bir kadın Başkanın, “bu iş çok büyük sorumluluk, biz altından kalkamayız, kapatalım” diyerek böyle bir skandala imza atması, sorumluluk almaktan kaçınması bizi daha da derinden üzmüştür. Sizden, özellikle basın mensuplarından ricamız, hala belediye sayfasında “hizmet” olarak duran SUFFAHANE KIZ KONUKEVİ’nin akıbetini sorun, soruşturun, araştırın.