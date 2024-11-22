Tutuklanmasa CHP'li belediye başkanı olacaktı

Bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yeni doğan servislerine sevk edip haksız kazanç sağlayan, bazı bebeklerin de ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi hesap veriyor. İstanbul Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın 4’üncü gününde, Esenyurt Reyap Hastanesi’nin muhasebecisi tutuklu sanık Funda Özen savunma yaptı.





FATURA ETMİŞ AMA PARA ALMAMIŞ

Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmeyen Özen, “SGK faturalandırmalarını yapıyordum. Yenidoğan birimini fatura ettim ama bundan hiçbir menfaatim, kazancım olmadı. Yoğun bakımda epikriz raporlarını Hasan Basri’nin yazdığını ve Doktor Fırat Sarı’nın kontrol ettiğini biliyorum. Faturalama işlemi bittikten sonra doktor onayı yapılır. Ancak epikrizlerin nasıl hazırlandığını bilmiyorum” dedi.





KENDİ BELEDİYEDE EŞİ 112'DE

Özen’in ardından Esenyurt Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürü olan tutuklu sanık Renas Kılıç'ın savunmasına geçildi. 112’ye başvuran hastaları usulsüz şekilde Reyap Hastanesi’ne sevk etmekle suçlanan Kılıç, “Bir tane örnek var mı? Sağlık Bakanlığı sistemi kolay bir sistem değil” dedi. Mahkeme başkanının "Eşin nerede çalışıyor" sorusuna "Hasdal’daki 112 merkezinde memur olarak çalışıyor" cevabını veren Kılıç, “Fırat Sarı, seni hasta kabulüyle ilgili arıyor mu” sorusu üzerine “Evet, ben Fırat Bey’e de söyledim. Dernekten gelen yabancı hastalar oluyor. Onlar için her zaman mavi kod verilerek sevk yapılıyor. Hangi hastaneyi isterse hasta yakını hastayı oraya gönderiyorum” cevabını verdi. Kılıç, “Ben belediye bünyesinde çalışıyorum. Amacım bu işlere bulaşıp kazanç sağlamak değil, Esenyurt Belediyesi’nde belediye başkanı olmaktı” diye konuştu. Yaklaşık 9 saat süren ve 5 sanığın dinlenildiği duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere bugün saat 09.30'a ertelendi.





Bebeği nasıl ölüme terk ettiğini anlattı

Mustafa Kemal Zengin'in, tahliyesi için soruşturma savcısını tehdit ettiği hemşire Tuğçe Toptemel'in savunması alındı. Toptemel, hastanede gece çocuk doktoru olmadığını, sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın gece kendisini doktor olarak tanıttığını anlattı. 6 aylık Michelle Nwandı Opara'nın yenidoğan yoğun bakımında ölümüyle ilgili Toptemel şöyle konuştu: "Monitör ötmeye başlayınca Taşçı'yı aradım. Kalbini hissedemediğimi söyleyince bebeğin videosunu istedi. 'Bir şey yapılacak mı?' diye sordum. 'Kan şekerine bakın' dedi. Kan şekerine bakıp müdahaleye başladım. 15 dakika kalp masajı yaptım. Nöbetten çıkarken tekrar Taşçı'yı aradım. 'Bebeğin nabzını hissediyorum, bir şey yapılacak mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi. Nöbetten çıktıktan sonra kim, ne yaptı bilmiyorum."



