Yenidoğan Çetesi davasında yeni itiraflar: CHP’li Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış

Savunma yapan sanık Taşçı, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bir örgüte üye olmadım. Fırat Sarı'nın asistanı olarak görev yaptım, onun talimatıyla çalıştım. 2020-2023 yılları arası Fırat Sarı, Reyap Hastanesi'nde çalışmamı istedi. Bebek yoğun bakımında başladım. Doktorların kaşesini kullanmadım. Hasta sevki dışında başka bir işlemim yok. Ben Medisense Hastanesi adına vekalet dışında bir işlem yapmadım.

Sanıkların hiçbiri aldıkları paraları doğru düzgün anlatamadı.