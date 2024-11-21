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Yenidoğan Çetesi davasında yeni itiraflar: CHP’li Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış

Yenidoğan Çetesi davasında yeni itiraflar: CHP’li Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış

Seda Ekinci
14:5021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davada 4. duruşma başladı.
Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davada 4. duruşma başladı.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada dördüncü gün. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, 22'si tutuklu toplam 47 sanık dün hakim karşısına çıkmıştı. 47 sanığın yargılandığı davada hemşire Cağla Durmuş, Cansu Akyıldırım, Hakan Doğukan Taşçı, Hemşire Hasan Bahri Gök ve Hemşire Deniz Korkmaz'ın ifadeleri kan dondurdu. Türkiye'nin merak ettiği dava sanık savunmaları ve yeni itiraflarla devam ediyor. Yeni Şafak muhabirleri Neslihan Altun ve Emin Gülgönül davanın detaylarını aktarıyor...

"Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması dördüncü gününde de devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 47 sanığın yargılandığını davada 13 sanığın ifadesi tamamlandı. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken duruşma dördüncü günde tutuklu sanık muhasebeci Funda Özen'in savunmasının alınmasıyla başladı.


Davanın dördüncü gününde ikinci olarak Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç, savunma yapmaya başladı. Renas Kılıç'ın savunmasında yer alan ifadeler 'pes' dedirtti.

CHP'li başkan seçimi kazanmak için Renas Kılıç'ı kullanmış

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç, savunmasında şu ifadeleri kullandı;

"İşçi kadrosundaydım, yarı zamanlı Reyap'ta çalıştım. Başkan Kemal Deniz Bozkurt özverili çalışmalarım nedeniyle beni memur kadrosuna aldı. Başkan dedi ki; "Ben seni çok sevdim. Tekrar kazanmak istiyorum, muhtarlarla, özel hastanelerle iletişimimi sağlamanı istiyorum." Ben de kabul ettim.
Esenyurt Belediye Başkanı olmak gibi hedeflerim vardı.
Kemal Deniz Bozkurt

'En fazla Esenyurt Belediyesi'ni zarara uğratmışımdır

Mahkeme Başkanı'nın Fırat Sarı seninle niye konuşuyor, hastanenin dolu yada boş olmasını neden sana soruyor? sorusu üzerine savunmasına devam eden Renas Kılıç, "Birçok hasta servis mama ihtiyacını karşılayamıyor. Biz Esenyurt Belediyesi olarak tüm vatandaşlara yardım ediyoruz. Ben hastane ayrımı yapmıyorum hasta nereye isterse oraya götürüyoruz.
Ben kamuyu zarara uğratmadım en fazla Esenyurt Belediyesini zarara uğratmışımdır.
" ifadelerin kullandı.

"Reyap'ın sahipleriyle bağım vardı"

İşçi olarak başladım tutuklanmadan önce müdür olmuştum. Reyap'ın sahiplerini tanıyorum, bağım vardı. İhtiyaçları olduğunda bana doktor sorarlardı yönlendirirdim. Fırat Sarı'yı çocuğum doğduğunda tanıdım. Esenyurt dışında herhangi bir yere hasta göndermem mümkün değil. Esenyurt Belediyesi'nde isim yapmak istedim.


Mahkeme Başkanın
"Senin işin mi Fırat'ın hastalarını takip etmek?"
sorusu üzerine sanık Kılıç, "Takip etmiyorum. Bana ulaştılar, Fırat Bey'e ulaşamamışlar, o yüzden ulaştım" yanıtını verdi.

"Fırat bana değil ben ona para gönderiyordum"

Sanık Kılıç, Medisense üzerinden para transferiyle ilgili ise, "Fırat Bey'e ben para gönderiyordum onun bana göndermesinden öte. Onun bana gönderdiği tarih 2019" diye konuştu.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada savunma yapan Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan tutuklu sanık
Sümeyye Nur Taşçı savunma yaptı.

"Fırat Sarı biz işten çıkmayalım diye bize bu hakediş ödemelerini yapıyordu"

Savunma yapan sanık Taşçı, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bir örgüte üye olmadım. Fırat Sarı'nın asistanı olarak görev yaptım, onun talimatıyla çalıştım. 2020-2023 yılları arası Fırat Sarı, Reyap Hastanesi'nde çalışmamı istedi. Bebek yoğun bakımında başladım. Doktorların kaşesini kullanmadım. Hasta sevki dışında başka bir işlemim yok. Ben Medisense Hastanesi adına vekalet dışında bir işlem yapmadım.
Sanıkların hiçbiri aldıkları paraları doğru düzgün anlatamadı.
Siz bir günde bir hastaya bakmanız gerekirken üç hastaya bakıyorsunuz ama hastane size bir ücret vermiyor. Fırat Sarı, biz işten çıkmayalım diye bize bu hakediş ödemelerini yapıyordu" ifadelerini kullandı.

"Başka bir hastanede ölen bebeğin işlemi Reyap Hastanesi'nde yapılıyordu"

Fırat Sarı'nın kendisinden borç aldığını belirten Taşçı, "Fırat Sarı, bizden borçta alıyordu. Aldığı paraları olduğu gibi geri ödemiyordu. Motivasyon ücretleri, biz işten çıkmayalım diye ödeniyordu. Ben Fırat Sarı'yla çalışırken bu tür muhasebe işleriyle uğraşacağımı bilmiyordum. GMZ şirketinin işletmesi Hasan Basri'deydi. Hasan Basri, 'Bir şeyden haberim yok' diye anlatıyor ama her şeyden haberi var, ona da para atılıyordu. Ben epikriz falan yazmadım. Yenidoğan bölümünde hemşire olmak için en az bir sene çalışmak gerekiyor. Başka bir hastanede ölen bebeğin OBS (ölüm bildirim sistemi) işlemi Reyap Hastanesi'nde yapılıyordu. Bu benimle ilgili değil, Fırat Sarı'nın sistemiyle alakalıydı" ifadelerini kullandı.


Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma tutuklu sanık Serdar Yüksel'in savunmasıyla devam etti.
Serdar Yüksel
zaman zaman diğer örgüt üyelerinden teşekkür mahiyetinde para geldiğini söyledi.

“Aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var”

Duruşmada Okan Üniversitesi'nde müdür olarak çalışan ve sevk olması gereken bebek hastaları öğrenerek örgüt liderleri ile anlaşmalı olduğu hastaneye sevk edilmesini sağlayıp ücret aldığı iddia edilen tutuklu sanık Serdar Yüksel savunmasında
“Ben Fırat Bey ve Gıyasettin Mert Özdemir'den borç aldım. Keşke hiç almasaydım. Örgütle alakalı herhangi bir görüşmem yok. Beraat edeceğimden eminim. 7 aydır tutukluyum. 112'nin algoritmasının bozulması imkansız. Asla ben onlardan para aldım diye hasta göndereyim gibi bir durum olmadı”
dedi. Yüksel'e mahkeme başkanı tarafından diğer örgüt üyeleri arasında geçen
“Serdar'a desem ki sana hasta başı 5 bin vereceğim, kendine hasta masta yatırmaz hepsinin bana yollar”
şeklindeki konuşma soruldu. Yüksel konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Örgüt üyeleri tarafından kendisinin hesabına gönderilen paralar ile ilgili “Benim böyle bir talebim olmadı” demesi üzerine mahkeme başkanı sanığa “Sana niye durduk yere para göndersinler” dedi. Kendisine diğer örgüt üyeleri tarafından teşekkür mahiyetinde gönderilen paralar sorulan sanık Yüksel “Hasta sağlığına kavuşunca teşekkür mahiyetinde” dedi. Soruşturma aşamasında susma hakkını kullanmak istediğinde bunun nedeninin aldığı para olup olmadığı sorulduğunda ise sanık Yüksel “evet aldığım paraların bu utanç duygusuyla ilgisi var” dedi.

"Bize bu bilgi verilmemişti"

Soruşturma kapsamında savunma yapan Tuğçe Topdemir'in ifadesi ise şu şekilde:

"Bu ilaçlar narkotik ilaçlar ve bebeği sersemleten ilaçlardır.

Bana bir şey yapılmaması söylenmesine rağmen bebeğe müdahale ettim kalp masajı yaptım. Bebeğin nabzını kontrol ettim. Sonra kan gazı almaya çalıştım fakat alamadım. Sonra hastaneden çıkmadan önce Hakan Doğukan Taşçı’yı aradım telefonu hoparlöre aldım.

Bir şey yapılacak mı diye sordum bana hayır dedi. Defalarca bebeğin kalbini hissedemediğimi söyledim bir şey yapılacak mı diye sordum bana hayır dedi. Hakan Doğukan Taşçı beni aradı bebek bir anda gitmez dedi ben de evet bir anda gitmez zaten dedim. Ne oldu dedi. Bebeğin kustuğu aklıma geldi ve 6 aylık bir bebeğin bu kadar kusamayacağı aklıma geldi.

Şenay diyor ki bebeğin nabzını çok derinden hissedebiliyorum.

Ben mesai saatimden fazla durabiliyorsam mesai saati içerisinde olanlar o saatte hastanede olmalıydı. Yoğun bakımlarda mavi kod verilmez.

Bebek ben nöbeti teslim almadan önce öğlen 4 gibi geldi. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bebeğin daha önce 2 kez kalbi durmuş. Bize bu bilgi verilmemişti. Bize verilen bilgi sadece bebeğin bu ilaçları alması gerektiği yönündeydi doktorlarda hemşirelerde bana bebeğin önceki durumu hakkında bilgi vermemişti. Bana bebeğin sadece solunum sıkıntısından yattığı söylendi. Zaten geldiğinde entübeydi. 6 aylık bebeğin burada bulunması yasal değildi. Bana bebeği Hakan Doğukan Taşçı’nın kabul ettiği söylendi.

"Acil bir durumda doktor olarak kimi arıyordunuz?"

Hakan Doğukan Taşçı’yı. Kendisi doktor değil gece doktorumuz hiç olmadı. Bu bebek nasıl öldü ya şeklinde konuşmalarınız var sanki fark edilmemiş gibi bunu açıklar mısın?

Bebeğin ölümünü geç fark ettiği beyanları bence yalan ben katılmıyorum buna. Monitörün ötmesiyle ben bebeğin başına gittim bebeğin ve monitörün videosunu attım Doğukan’a ve monitörün yanlış okuduğunu söyledim. O da bana ısrarla bir şey yapılmayacağını söyledi. Monitörde kalp ritmi 70 görünüyor fakat bebeğin nabzı atmıyordu.

(Bahsi geçen konuşmalar medyaya: “Doğukan çocuğun rengi hiç iyi değil mosmor… kalbini hissedemiyorum…” olarak yansımıştı.)

Hakan Doğukan Taşçı kendisinden talimat alınmasını isterdi. Ben nöbeti bebek yaşarken teslim ettim hatta kan gazı almaya çalıştım elimde kanıt olsun diye fakat alamadım gazı. Bebek benim nöbeti devretmemden sonra ölmüş. Epikriz nasıl yazılır bilmiyorum. Bebek neden oraya gelmiş peki? Bilgim yok. Fırat Hoca ile Doğukan teslim aldı diye biliyorum.

İlk savunma yapıldı

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Funda Özen, “Doktor asistanı olarak çalıştım Reyap Hastanesi’nde 3 ay. Sonra 2024 yılının Mayıs ayına kadar medikal muhasebe uzmanı olarak çalışmaya başladım. Yenidoğan birimini fatura ettim. Dolandırıcılık ile suçlanıyorum. Ama hiçbir menfaatim, kazancım yok. Dosyadaki çoğu kişiyi tanımıyorum. 5-6 kişi tanıyorum bunlar da hastanede çalıştığım kişiler. Hiçbir şekilde ek bir gelirim yok. Medikal muhasebede SGK faturalandırma işlemi yapılır. SGK’da tıbbi evraklar ile oynama yapıldığı gerekçesi ile dolandırıcılık suçundan yargılanıyorum. Ama benim tıbbi bilgim yok. Tıbbi bir evrak ile oynama imkanım olamaz. Bu şekilde bir oynama yapmadım. Ben basamak değiştirmenin nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Ben iddianameyi okuduğumda anladım böyle bir işletme olduğundan bilgim yoktu” dedi.

Yenidoğan çetesi davasında dördüncü gün

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşma saat 10.30'da başladı.



#İstanbul
#Yenidoğan Çetesi
#Bakırköy Adliyesi

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