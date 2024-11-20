Yenidoğan çetesinin basamak oyunu ifşa oldu: Tüm sanıklar tek bir kişiyi işaret etti

Bir gün Fırat Sarı beni aradı ve Hasan Basri'nin beni alacağını söyledi. Çay kahve içerken Fırat Sarı, Hasan Basri'ye 'Yaptın mı gerçekten' dedi. Ben hiçbir şey demedim.

"Para istesen yardımcı olurduk"