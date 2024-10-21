Yenidoğan Çetesi soruşturması derinleşiyor: İşte örgütün şeması

Yenidoğan bebekleri, uygunluk koşullarına bakmaksızın önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk edip haksız kazanç sağlayan ve bebeklerin ölümlerine neden olan 22'si tutuklu 47 kişinin oluşturduğu ‘Yenidoğan çetesi’ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. Yenidoğan çetesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden gelen ihbar üzerine ortaya çıkarıldı. İhbar 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletildi. Ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürüttü.





ORGANİZASYONDA 41 KİŞİ VARDI

Fezlekede, açılan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin iddialara yönelik projeli çalışma yürüttüğü, çalışmada, Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen'in 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettikleri, 2 bin 400 suç içerikli olduğu değerlendirilen konuşmalardan, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince de yapılan denetimler sonucunda 41 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği kaydedildi. Fezlekede, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimler, banka hesap hareketleri, HTS incelemeleri ve fiziki takip tutanaklarının suç içerikli konuşmalar ile örtüştüğü belirtildi.





BÖYLE ÇALIŞTILAR

Fezlekeye göre, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi Dr. Fırat Sarı, şirket çalışanları kaydında çalışanı olarak görülen Dr. İlker Gönen ile İstanbul içerisinde birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini işletmek amacıyla aldı. Fırat Sarı daha sonra da, kendisine bağlı sağlık çalışanlarını anlaştıkları hastanelerin yenidoğan birimlerine yerleştirdi.





SGK’DAN YÜKSEK MİKTARDA ÖDEME ALDILAR

Şebekenin sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, il dışı hasta sevklerini yapan Serdar Yüksel ve o dönemde Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan Renas Kılıç aracılığıyla, devlet hastanelerinde ya da farklı özel hastanelerde doğup tedavisinin yoğunluktan dolayı başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları tespit etti. Çete bu hastaları, kendi anlaşmalı oldukları hastanelere tedavi yöntemleri uygun olup olmadığına bakılmaksızın aldı. Zanlılar, alınan bebek hastaları uzun sürelerde hastanede kalmasını sağladı. Bu şekilde SGK'den yüksek miktarda ödeme alınırken, uygun tedavi yöntemleriyle tedavi olamayan bebeklerin ölümüne sebebiyet verdi.





SİMSARLIK YAPTILAR

Şüphelilerin, solunum tedavisinde kullanılan ilaçları, bebek hastalar üzerinden kullanılmış gösterip üçüncü kişilere satılmasını sağladıkları belirtilen fezlekede, kimi zaman da yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının mağduriyetinden ve düşkünlüğünden faydalanıp örgüt üyesi hemşireler aracılığıyla "simsarlık" diye tabir edilen şekilde piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp, kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları kaydedildi.





Dr. Fırat Sarı

İŞTE O VİCDANSIZLAR

Fezlekedeki suç örgütü şemasında, örgüt elebaşı, yöneticileri ve üyelerinin isimlerine yer verildi. Şemaya göre, suç örgütünün elebaşılığını Fırat Sarı'nın yaptığı, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir'in ise yönetici olduğu belirtilen fezlekede, örgütün üyelerinin ise Renas Kılıç, Serdar Yüksel, Fehmi Alperen, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Enes Kaan Bölükbaşı, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan, Cansu Akyıldırım ve Mehtap Sayar olduğu aktarıldı.





ÇETEYİ CİMER’E BÖYLE İHBAR ETTİLER

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan fezlekede, CİMER'e iletilen ihbardaki şu ifadelere yer verildi: “Eski PKK hükümlüsü ve şu anki İYİ Parti üyesi Reyap Hastanesi yenidoğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen SSK'yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski olarak Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar ve insani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Bu şahıslar birinci basamak olan hastayı epikrizlerde hep 3'üncü basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca Türk lirası para kazandılar ve yüzlerce bebeğin ölümüne sebep oldular. Bu satılan bebekler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli. Dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler sizin de bebeğiniz olabilir."





Kapatılan hastanelerde yoğun bakımdaki hastalar doktor eşliğinde hastanede kaldı.

Hastaneler boşaltılıyor

İstanbul'da ruhsatı iptal edilen 9 hastanedeki hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi. Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde hastaların sevki tamamlandı. Tabelaları sökülen hastaneler ardından mühürlendi. Daha önce faaliyeti askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi de mühürlendi. Kapanan hastanelerde gece boyu hasta nakli devam etti. Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Özel Birinci Hastanesi'ndeki hastaların sevki sürerken Bağcılar'daki Medilife Hastanesi ise taşlandı. Tedbir amacıyla hastanelerin önünde Çevik Kuvvet ekipleri bekliyor.





Ahmet Atilla Yılmaz

Çete üyesi başhekim CHP’den istifa etti

Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi skandalıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kapatılan Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz da şüpheliler arasında. Yılmaz’ın CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Yılmaz, görev yaptığı hastanenin yenidoğan skandalında adı geçen hastaneler listesinde yer alması üzerine CHP'deki görevinden istifa etti. İBB Meclis Üyesi de olan Yılmaz'ın, dilekçesini CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na sunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın geçmişte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanlığı yaptığı öğrenildi.



















