Yenidoğan çetesi soruşturması genişliyor: 10 hastanenin ruhsatı iptal

Yenidoğan bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip gereksiz yere yoğun bakımda yatırarak haksız kazanç sağlayan ve 10 bebeğin ölümüne neden olan “Yenidoğan Çetesi” soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında İstanbul’da 9, Tekirdağ’da 1 olmak üzere 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.





İSTANBUL’DA 9 HASTANE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın da incelemesi devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen bilgilendirme yazısında ruhsatı iptal edilen hastaneler şöyle sıralandı:

* Özel Avcılar Hospital

* Özel TRG Hospitalist Hastanesi

* Özel Birinci Hastanesi

* Özel Güney Hastanesi

* Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

* Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

* Özel Reyap İstanbul Hastanesi

* Özel Şafak Hastanesi Bağcılar

* Özel Silivri Kolan Hospital

Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.





TOPLAM SAYI 10'A ULAŞTI

Soruşturmada adı geçen hastanelerden Tekirdağ Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin de ruhsatının iptal edilmesiyle, ruhsatı iptal edilen toplam hastane sayısı 10’a ulaştı. Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi. Polis, ruhsat iptal kararıyla ilgili hastanede tutanak tuttu. Sabah saatlerinden itibaren hastalar yakınları tarafından hastaneden alındı.





Her şey CİMER’e ihbarla başladı

“Yenidoğan Çetesi”ne ilişkin süreç, CİMER'e ulaşan ihbarın Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle başladı. O dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyu doğrudan emniyet yetkililerine iletti ve eş zamanlı olarak ildeki tüm hastanelerde bulunan yenidoğan yoğun bakımların denetlenmesine ilişkin komisyon kurdu.





TEKNİK TAKİP YAPILDI

Emniyet, çetenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için aylarca teknik takip çalışması yürütürken, İstanbul'daki tüm özel hastanelere yönelik de çapraz denetimler başlatıldı. Bir bölgedeki hastanelerin ani bir şekilde, eş zamanlı olarak denetlenmesi anlamına gelen çapraz denetimler sonucu, 30 klasör ve 2 koliden oluşan rapor hazırlandı.





USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Çetenin faaliyetlerinde hangi özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinin bulunduğu, devleti zarara uğratmak amacıyla ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığı bu rapor, teknik takip ve diğer tespitlerle birlikte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada önemli rol oynadı.





197 SUÇA KONU EYLEM SAPTANDI

Yapılan denetimlerde 197 suça konu eylemin oluştuğu saptandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ile oluşturulan 494 sayfalık iddianameye de yansıyan yüzlerce sayfalık raporda, hastane denetimlerinde, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken bazı defterlerinin doldurulmadığı, bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığı aktarıldı.





KORKU FILMI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Soruşturmanın başlamasını sağlayan isimlerden olan dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi Uzmanı Dr. Malik Türkay Esin, 2023 yılının Mart ayında “SGK’nın dolandırıldığı" yönündeki bir ihbar üzerine dönemin İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na durumu bildirdiklerini ve soruşturmanın bundan sonra başladığını belirtti. Dr. Esin "Kayıtları dinlemesem, görmesem, bunun bir korku filmi kasıtlı ya da olarak sağlık camiasını kirletmek amacıyla yapılabilecek bir iş olduğunu düşünürdüm. Bir insan olarak bunun yapılabilmesi hakikaten ciddi bir patoloji. Hele bir de bebeğe yapılmasını aklınız kabul etmiyor" dedi.





HASTALAR DEVLET HASTANELERINE SEVK EDILDI

Sağlık Bakanlığı kararıyla ruhsatları iptal edilen hastaneler bir bir kapatılıyor. İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk edildi. Sevk işlemleri tamamlanan hastanelerin kapısına mühür vuruldu.





YENİ ŞAFAK GÜNDEME GETİRMİŞTİ

"Yenidoğan Çetesi" ile ilgili skandalı, ilk olarak 27 Nisan'da Yeni Şafak sayfalarına taşımıştı.



