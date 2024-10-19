Cumhurbaşkanı Erdoğan yenidoğan çetesi hakkında bakanlardan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, para için bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine sebep olan yenidoğan çetesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiği 'yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bilgi aldı.
"Yakından takip ettiği konularla ilgili bilgi aldı"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadelerine yer verdi.
Yenidoğan çetesi skandalı nedir?
Yenidoğan çetesi olarak bilinen zanlılar, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirmişti.
SGK'dan günlük 8 bin TL para almak için, bebekleri boş yere yoğun bakım ünitesinde bekleten canilerin bu paralarla 'alem' yaptıkları ortaya çıkmıştı.
Çete üyeleri soruşturmayı yöneten savcıyı da makamında tehdit etmişti.
Çete lideri Doktor Fırat Sarı'ya 266 yıl hapis cezası istendi.
Sarı'nın 1998'de PKK üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş cezası olduğu, cezasının 2 yıla indirildiği iddia edildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesi ile iş birliği yapan hastanelere kapatma cezasının uygulandığını açıkladı.
Toplamda 27 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç, dün soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, CİMER'e yapılan başvuruların ardından geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını belirtip Cumhuriyet Savcısını tehdit eden çete üyelerinden 5’inin tutuklandığını ve 3’ü hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıklamıştı.