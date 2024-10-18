Adalet Bakanı Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması: 27 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından, İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan canilere ilişkin açıklama yaptı.

Toplamda 27 kişi tutuklandı

CİMER'e yapılan başvuruların ardından geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını belirten Bakan Tunç, Cumhuriyet Savcısını tehdit eden çete üyelerinden 5’inin tutuklandığını ve 3’ü hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

"Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir"

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır.

47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 18, 2024

Ne olmuştu?

Yenidoğan çetesi olarak bilinen zanlılar, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirmişti.

SGK'dan günlük 8 bin TL para almak için, bebekleri boş yere yoğun bakım ünitesinde bekleten canilerin bu paralarla 'alem' yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Çete üyeleri soruşturmayı yöneten savcıyı da makamında tehdit etmişti.

Çete lideri Doktor Fırat Sarı'ya 266 yıl hapis cezası istendi.

Sarı'nın 1998'de PKK üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş cezası olduğu, cezasının 2 yıla indirildiği iddia edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesi ile işbirliği yapan hastanelere kapatma cezasının uygulandığını açıkladı.







