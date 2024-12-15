Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan, "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taşıt tanıma sistemi süresi uzatıldı mı?

Sistem kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. Tebliğle, sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi.

Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçişteki yoğunluk nedeniyle kayıt tarihi 31 Ocak 2025’e uzatıldı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolanlar donanım fiyatlarında yılsonunda yaşanacak artıştan etkilenmeyecek.

UTTS fiyatı artıyor mu?

2024’te kayıt yaptıranlar: 2024 fiyatlarından yararlanacak, montajı 30 Nisan 2025’e kadar tamamlayabilecek, UTTS harici yakıt giderlerini vergi indiriminde kullanabilecek. 2025’te kayıt yaptıranlar: 2025 fiyatlarından işlem yapacak ve aynı avantajlardan faydalanabilecek.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ne zaman zorunlu olacak?

1 Temmuz 2025’ten itibaren: Trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticiler tarafından Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılı olarak piyasaya sunulacak.

31 Aralık 2024’e kadar kayıt olanlar, 2024 hizmet bedelinden faydalanacak. 1-31 Ocak 2025 arasında kayıt olanlar, 2025 hizmet bedeli ödeyecek. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek, bu süreye kadar cezai yaptırım uygulanmayacak.

Yeni UTTS düzenlemesi ile neler değişiyor?

1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlar, üretici veya ithalatçı firma tarafından Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılı olarak satışa sunulacak. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek ve standart bir sistem oluşturulacak. TTB sayesinde araç sahipleri farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alabilecek ve şirket değişikliğinde yeni cihaz almak zorunda kalmayacak.

UTTS kaydı yapılmazsa ne olur?

31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırmayan taşıt sahipleri ve işletmeciler, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek ve cezai yaptırımlarla karşılaşacak. UTTS kapsamındaki harcamalar için amortisman süresi %50’ye kadar artırılarak, 2 yılda gider yazma imkânı getirildi.

UTTS başvurusu için gerekli belgeler neler?

UTTS’ye kayıt yapmadan önce UTTS başvurusu için hangi belgelerin gerekli olduğundan bahsedelim. UTTS.gov.tr adresine giderek yapılacak zorunlu kayıt ve araç tanımlama işleminde aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gereklidir:

Araç Ruhsatı: Aracın kayıtlı olduğu kişinin bilgileri ve araç özellikleri için.

Kimlik Belgesi: Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini doğrulamak için.

Vergi Levhası: Ticari araçlar için vergi mükellefiyetini göstermek için.

İkametgah Belgesi: Başvuru sahibinin adresini doğrulamak için (bazı durumlarda).

Bu belgelerle UTTS.gov.tr sitesinden kayıt oluşturularak başvuru sürecinin ilk adımı gerçekleştirilebilir.

UTTS başvurusu nasıl yapılır?

UTTS Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başvurusu için öncelikle işlemleri kendisi ve yağ çalıştığı şirket adına gerçekleştirecek kişi, kullanıcı kaydı oluşturmalıdır. UTTS.gov.tr adresinden Kayıt oluşturup doğrulama yapıldıktan sonra ise montajı yapılacak araçlar tek tek sisteme yüklenmelidir. Sisteme eklenerek kaydı yapılan araçlar için yine aynı site üzerinden ödeme bilgileri öğrenilerek UTTS ücreti yatırılır.

2024 yılı UTTS ücret ve fiyatları

UTTS Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için 2024 yılı montaj ve uygulama ücreti ile fiyatın ayrıntıları şu şekildedir:

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatı: 1.810 TL (KDV hariç) – 2.172 TL (KDV dahil)

2024 Yılı UTTS Montaj Ücreti

TTB Taşıt Tanıma Birimi 1.100 TL + KDV

Yetkili Servis Montaj Bedeli 710 TL + KDV

Toplam Ücret 1.810 TL + KDV

UTTS ödemeleri nasıl yapılır?

UTTS ödemeleri, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan UTTS Portalı utts.gov.tr üzerinden, burada belirtilen banka hesabına Havale/EFT yolu ile yapılabilmektedir. Şu an Havale/EFT tek geçerli olan ödeme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Önümüzdeki süreçte ise ödemelerin Kredi Kartı ile yapılması, kredi kartı ile ödeme seçeneğinin de sisteme eklenmesi planlanmaktadır.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) nedir?

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir. Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.







