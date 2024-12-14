Emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı, 3 Ocak 2024’te açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladığında, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık oran netleşmiş olacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan %44’e göre, 6 aylık enflasyon farkının %15,45 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansırken, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve %6 toplu sözleşme zammı ile maaş artışı belirlenecek.

1 /7 Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

2 /7 Temmuz-Kasım dönemi için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Şimdi, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek 6 aylık enflasyon farkına çevrildi.

3 /7 6 aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek.

4 /7 Bu verinin ardından, Temmuz-Aralık dönemi arasındaki 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak.

5 /7 SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Temmuz-Kasım dönemi itibarıyla yüzde 14,58 oranında bir enflasyon farkı oluştu.

6 /7 Ocak ayında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, bu yılın Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranına göre zam yapılacak.