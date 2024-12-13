Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan 2025 yılı emeklilerin zam beklentisi hakkında açıklama yaptı. Çalışkan “2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez" dedi. İşte İşçi ve Bağ-kur emeklilerinin maaş zammına ilişkin taleplerinin detayları.
Tüm Emek Der Genel Başkanı Satılmış Çalışkan "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bizim emeklinin TÜFE’si ile birbirini tutmuyor. Tüfe ile ilgili açılan davaya da müdahil olduk. TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir, eritmeye de devam edecektir” şeklinde konuştu.
Çalışkan "Bugün emeklilerimizin alım gücü çok düşük, emekli zammını almadan çarşıya, pazara iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Emeklinin pazara çıkacak durumu da kalmadı” dedi.
Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan “Biz Emeklinin taban maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılarak, bir fiil hizmet ve pirime dayalı bir intibak yasası çıkartılması istiyoruz. İşçi ve Bağ-kur Emeklilerinin Maaş zamlarının TÜFE’den çıkartılarak Gösterge ve katsayı sistemine geçilmesini istiyoruz. Bugün emeklileri maaşlarını bu hale getiren TÜFE'dir" şeklinde konuştu.
Çalışkan “Tüm emekliler bu ülkenin kalkınmasında saçını ağartmış, ömrünü vermiş kişilerdir. Bugün emekliler lütuf değil primi peşin ödedikleri hakkını talep etmektedir. Emeklilere zam yapılacağını da ülkenin ekonomik durumu öne sürülmektedir. Emeklilerin bu durumda günahı nedir? Biz Tüm Emekliler olarak taban maaşımızın asgari ücret olarak belirlenmesini ve buna göre de diğer maaşların güncellenmesini talep ediyoruz" dedi.
Çalışkan "Biz emeklilere sendikalaşma hakkı verilmesini istiyoruz. Biz tüm emekliler masada taleplerimizi sunmak ve zam pazarlığı yapmak istiyoruz. Emekliler bir TÜFE zammına bağlanmış ve bu şekilde yoksulluya mahkûm edilmiş ve dönem maaş biraz daha erimiştir" dedi.
Çalışkan “2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez" dedi.
2025 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.
2025 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.
2025 Memur ve memur emeklileri zammı ocak ayında ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda.
Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.
Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor.