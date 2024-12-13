Çalışkan "Biz emeklilere sendikalaşma hakkı verilmesini istiyoruz. Biz tüm emekliler masada taleplerimizi sunmak ve zam pazarlığı yapmak istiyoruz. Emekliler bir TÜFE zammına bağlanmış ve bu şekilde yoksulluya mahkûm edilmiş ve dönem maaş biraz daha erimiştir" dedi.

Çalışkan “2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez" dedi.