Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD enflasyon verisiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatları karışık bir seyir izliyor. Peki, 15 Aralık Pazar; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır.
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.974,72 TL
Gram altın satış fiyatı 2.975,10 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.883,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.950,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.534,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.732,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 9.797,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 9.904,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.746,98 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.771,80 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 19.982,87 TL
ATA Altın satış fiyatı 20.485,02 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 19.377,32 TL
Tam altın satış fiyatı 19.757,74 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında, piyasada aralık ayının ilk haftasını altın ekseninde değerlendirdi. Durgun seyreden altın fiyatlarının sürpriz gelişmelerden etkilenebileceğini söyledi.
Memiş'in öngörüleri şöyle: “Altının gram fiyatı serbest piyasalarda 3033-3035 TL seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda gram altının serbest piyasalarda 3025 TL seviyesinde.
Yine aşağıda 2.580, yukarıda 2.680 dolar aralığı var. Gram Altın tarafında ise 2.980, 3.080 lira aralığı takip etmeye devam ediyoruz.
Altın fiyatlarında yaşanan dinlenme modu tekrar devam ediyor. Aşağı ya da yukarı kırılım olacak mı onu şu anda tam olarak tespit edemiyoruz ama mutlaka bir yön kırılması olacak.
11 aydır ons altın nereye gram altın oraya uyarılarım vardı. Artık Aralık ayı itibariyle yönümüz, trendimiz, beklentimiz ve yol haritamız değişti.
Artık ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek. Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz. Özellikle yine bir yorumum daha vardı. Eğer 2.580 dolar seviyesi kırılırsa daha aşağı gelme ihtimali de var ama şu anda böyle bir ihtimal yok. Şu anda tarım dışı istihdam verisini göreceğiz. (Bu akşam açıklanacak - 06.12.2024) Ondan sonra karar vereceğiz.
Ama gerçek olan şöyle bir şey var. Ons altın tarafında 2.580-2.780 dolar aralığındaki dinlenme modu devam ediyor. Biraz daha dinlenmeye devam edecek. Muhtemelen 20 Ocak tarihine kadar 2.580-2.780 dolar aralığında oyalanan bir trend göreceğiz karşımızda.
Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa sürpriz bir piyasalarda olumsuz bir şey yaşanırsa o zaman tekrar yorumlarız. Bir anda Güney Kore'deki darbe girişimine şahit olduk. Bakın hiçbir şey yoktu ortada.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.
2025’te altın fiyatları ne kadar olacak?
Goldman Sachs'a göre, merkez bankalarının alımları ve ABD faiz indirimleri nedeniyle altın gelecek yıl rekor seviyeye ulaşacak.
Goldman Sach'ın analizinde merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekildi. En önemli emtialar arasında bulunan altının bu gelişmeler ışında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti Daan Struyven, ons altının 3000 dolara kadar yükselebileceğini belirtti. 2025 yılı Aralık ayına kadar 3000 dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini uman Struyven, altında yapısal yükselişin Fed'in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağladı. Faiz indirimlerinin devamı halinde analist, borsa yatırım fonlarına da para akışının hızlanabileceğini söyledi.