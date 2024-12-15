Uzun süredir merak içerisinde beklenen yeni iPhone SE4 modelinin 2025 yılı başlarında tanıtılacağı söyleniyor. iPhone SE 4, güçlü bir işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve daha büyük bir ekranla gelecek. Peki iPhone SE4 fiyatı ne olur? İşte Apple iPhone SE 4'ün özelliklerine dair detaylar!
Apple’ın merakla beklenen iPhone SE 4 çıkış tarihi ile ilgili sızıntılar, cihazın 2025'in ilk yarısında tanıtılabileceğini gösteriyor. iPhone SE 4 özellikleri arasında USB-C bağlantı noktası, A16 Bionic çip, 5G desteği ve 6.1 inç OLED ekranın yer alması bekleniyor.
Kamera tarafında ise gelişmiş gece modu ve daha iyi portre çekimleri sunması olası. iPhone SE 4 fiyatı konusunda Apple’ın rekabetçi bir politika izleyerek uygun fiyatlı premium deneyim sunacağı tahmin ediliyor. iPhone SE4 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı.
iPhone SE 4 çıkış tarihi merakla beklenirken, yeni modelin özellikleri de büyük ilgi görüyor. Apple'ın bütçe dostu serisinin son halkası olacak iPhone SE 4, güçlü bir işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve daha büyük bir ekranla gelecek. iPhone SE 4 fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, önceki modellere göre biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Apple iPhone SE 4 özellikleri neler olacak?
Daha modern bir görünüme kavuşan cihaz, OLED ekran ve Face ID gibi yeniliklerle gelecek.
Ekran Boyutu: 6,06 inç
Ekran Teknolojisi: OLED
Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI
Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
Ekran Parlaklığı: 625 nit
İşlemci: Apple A18
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 48 MP
Video Kaydı: 4K / 1080p
Ön Kamera: 12 MP
Hücresel: 5G / 4G
iPhone SE 4 Fiyatı ne kadar olacak?
iPhone SE 4'ün 450 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. iPhone SE 4 modelinin tahmini Türkiye fiyatı 31 bin TL civarı olabilir.
iPhone SE 4 nedir?
iPhone SE 4, Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefon serisinin en yeni modelidir. iPhone SE (Special Edition) serisi, performans ve uygun fiyatı bir araya getirerek kullanıcıların Apple ekosistemine daha düşük maliyetle katılmasını sağlar. iPhone SE 4, günlük akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda yüksek performans sunan bir cihazdır. iPhone SE 4, fiyat-performans odaklı, güçlü donanımı, modern tasarımı ve uzun ömürlü yazılım desteğiyle Apple deneyimini daha erişilebilir kılan ideal bir akıllı telefon modelidir.