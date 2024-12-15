iPhone SE 4 çıkış tarihi merakla beklenirken, yeni modelin özellikleri de büyük ilgi görüyor. Apple'ın bütçe dostu serisinin son halkası olacak iPhone SE 4, güçlü bir işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve daha büyük bir ekranla gelecek. iPhone SE 4 fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, önceki modellere göre biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.