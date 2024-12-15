Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri ne göre, Ege Bölgesi'ndeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise yarın İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Afyonkarahisar hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur, Antalya ve Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın,, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon çevrelerinin yağmur ve sağanak, Çorum, Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.







