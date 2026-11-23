TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Akhisar konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında satışa sunulan Manisa Akhisar 1000 Konut Projesi hak sahipleri için;

Manisa Akhisar Medar Mahallesi 267 Konut Projesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 tipi 69 konut ve 3+1 tipi 43 konut olmak üzere toplam 112 konut için daha önce kura ile belirlenen 966 hak sahibine yönelik konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Manisa Akhisar kura sonuçları isim listesi.