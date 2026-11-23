Futbolseverler için heyecan dolu bir fikstür takvimi başlarken, haftanın açılış gününde hem yurt içinde hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik karşılaşmalar sahne alacak. Bugün Trendyol Süper Lig’de İstanbul Başakşehir kendi sahasında Çorum FK’yı konuk ederken, Trendyol 1. Lig’de ise Bodrumspor ile Vanspor üç puan mücadelesi verecek; Avrupa liglerinde ise İtalya Serie A’da Monza - Fiorentina, İspanya La Liga’da ise Levante - Elche maçları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Yarın ise gözler Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevrilecek ve temsilcimiz Galatasaray, dev arenada İngiliz ekibi Aston Villa’yı ağırlarken gecenin diğer dev randevularında Manchester City - Napoli ve Real Madrid - PSV müsabakaları futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Peki Bugün hangi maçlar var, bu akşam kimin maçı oynanacak? Yarın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar karşılaşacak? 23 Kasım maç programı.