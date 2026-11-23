TOKİ Şırnak 500 Bin Sosyal Konut Projesi İdil Uludere konut belirleme kurası sonuçları isim listesi
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Şırnak İdil 500 Sosyal Konut Projesi’ne başvurusu geçerli olan 1, 2 ve 3. kategorilerdeki hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. Kurada İdil’in Dirsekli Mahallesi’nde 234’ü 2+1, 49’u 3+1 olmak üzere 283 konut, Uludere’nin İnceler Mahallesi’nde ise 14’ü 2+1, 9’u 3+1 olmak üzere 23 konut yer aldı. İki ilçede toplam 306 konut için kura çekildi. İşte TOKİ Şırnak 500 Bin Sosyal Konut Projesi İdil Uludere konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
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