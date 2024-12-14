ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2024: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav detaylarını yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen sınav, yılın son uygulaması olacak. Çoktan seçmeli formatta gerçekleştirilecek sınavda adaylar, 100 soruya yanıt verecek.