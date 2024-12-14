ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2024: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

"ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının merakla beklediği 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte sınav tarihi, saati ve detayları netleşti. Yılın son ÖGG sınavı, Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav detaylarını yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen sınav, yılın son uygulaması olacak. Çoktan seçmeli formatta gerçekleştirilecek sınavda adaylar, 100 soruya yanıt verecek.
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu ile sürece ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
ÖGG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kılavuza göre ÖGG sınavı, 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
112. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarları, 17 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar yazılı sınav sorularına 18-20 Aralık tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.