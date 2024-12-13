Yeni Taban Aylık Gündemde

Ocak ayında emekliler için ek düzenlemeler de masada. Bunlardan ilki, en düşük emekli maaşını belirleyen taban aylık artışı. Şu an için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kök aylık ve ek ödemelerle birlikte 12 bin 500 TL alt sınırdan ödeme yapılıyor.