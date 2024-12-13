2025 yılı emekli maaşı zammı için milyonların gözü, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerinde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre belirlenecek zam oranları, Şubat ayında yeni maaş tutarlarıyla emeklilerin hesaplarına yansıyacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları konusunda vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, ücret belirleme sürecinde denge gözetileceğini ifade etti. Şimdiden bir oran vermenin doğru olmayacağını belirten Yılmaz, zam oranlarının netleşmesi için enflasyon verilerinin belirleyici olacağını söyledi.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlar, Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak, ardından birikmiş fark ödemeleri hesaplarına yatırılacak. En düşük emekli maaşı ve zam oranına ilişkin tahminler, açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek.
Memur Emeklilerine Zam ve Enflasyon Farkı
Ocak ayında memur emeklileri için yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bunun yanı sıra, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 10’u aşan kısmı kadar enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.
Tek Veri Bekleniyor
Emekli maaş artış oranını belirleyecek olan Temmuz-Aralık enflasyon verilerinden 5 aylık kısmı netleşti. Temmuz-Kasım dönemindeki verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14.57, memur emeklileri için ise yüzde 4.15 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 10.40 oranında zam hesaplandı.
Son belirleyici veri olan Aralık ayı enflasyonu ise bekleniyor. Bu veriye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranının yüzde 16-17, memur emeklilerinde ise yüzde 12-13 arasında şekillenmesi tahmin ediliyor.
Kesin oranlar 3 Ocak'ta açıklanacak ve aynı ay içerisinde maaşlara yansıtılacak.
Yeni Taban Aylık Gündemde
Ocak ayında emekliler için ek düzenlemeler de masada. Bunlardan ilki, en düşük emekli maaşını belirleyen taban aylık artışı. Şu an için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kök aylık ve ek ödemelerle birlikte 12 bin 500 TL alt sınırdan ödeme yapılıyor.
Ocak ayında bu tutarın artırılması bekleniyor. Yeni taban aylık için 14 bin-15 bin TL seviyeleri konuşuluyor.
Eğer artış gerçekleşirse, zam sonrası kök maaşı yeni taban aylığın altında kalan emekliler, bu tutara tamamlanacak şekilde ödeme alacak.
Refah Payı İçin İki Seçenek
Refah payı formülü de Ocak ayında gündeme gelebilir. Burada iki yöntem tartışılıyor:
Memur Emeklilerine Refah Payı: Memur emeklilerine refah payı eklenerek, zam oranları SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile aynı seviyeye getirilebilir.
Tüm Emeklilere Refah Payı: Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı artırılabilir. Bu formül ile emeklilerin zam oranlarının yüzde 20 seviyesine çıkarılması mümkün görünüyor.
Karar Süreci ve Meclis Aşaması
Tüm emeklilerin zam oranları 3 Ocak'ta açıklanacak. Taban aylık artışı ve refah payı düzenlemelerinin bu tarihten sonra netleşmesi bekleniyor.
Eğer bu düzenlemelerden biri ya da her ikisi kabul edilirse, konunun hızla Meclis'e taşınarak yürürlüğe girmesi sağlanacak.