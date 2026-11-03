Trafikte akılalmaz yanlış anlama kamerada: Aracına başkası çarptı sürücü gidip kaldırımda duran skuterli gence tokat attı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, trafikteki öfke kontrolsüzlüğünün ve dikkatsizliğin geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, yaşadığı kazanın ardından hatalı değerlendirme yapınca faturayı masum bir genç kesti.

Edinilen bilgilere ve çevre kameralarına yansıyan görüntülere göre, seyir halindeki bir otomobile ara sokaktan çıkan başka bir araç hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle sinirlenerek aracını aniden stop ettiren sürücü, hızla aşağı indi. Ancak neye uğradığını anlamayan sürücü, kendisine çarpan otomobili fark etmek yerine, tam o sırada kaldırımda scooter'ının üzerinde hareketsiz duran genci hedef aldı.

Aracına scooter'lı gencin çarptığını düşünen öfkeli sürücü, gencin yanına giderek hiçbir açıklama yapmasına fırsat vermeden tokat attı. Kaldırımda masumca beklerken neye uğradığını şaşıran genç şaşkınlık yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen araya girdi. Sürücüye çarpanın scooter'lı genç değil, sokaktan çıkan araç olduğunu anlatmaya çalışan vatandaşlar gerginliği yatıştırdı.

Şahsın, masum gence attığı tokat sonrasında hiçbir şey olmamış gibi kendi aracının yanına giderek oluşan hasarı kontrol etmesi ise pes dedirtti. Yaşanan o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Sürücünün davranışı sosyal medyada büyük tepki topladı.