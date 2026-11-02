Hayatını kaybeden MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli, hayatını kaybetti. Bankacılık sektöründen emekli olan ve bir dönem ağabeyi Devlet Bahçeli ile Ankara'da aynı evde yaşadığı öğrenilen Serpil Bahçeli’nin vefatı, ailesi, yakınları ve MHP camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Merhumenin cenazesi, ikindi namazını müteakip Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında dualarla toprağa verildi.

Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından Osmaniye'de bulunan Dr. Devlet Bahçeli Konağı'nda taziye çadırı kuruldu. Acı haberin ardından taziye çadırına akın eden aile yakınları, parti mensupları ve çok sayıda vatandaş, Bahçeli ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Kurulan çadırda taziyelerin kabul edilmeye devam ettiği öğrenildi.