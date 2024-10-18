'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde ismi geçen iki hastane de kapatılmış

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendiren ve bu durum sonucunda ölümlere neden olarak haksız kazanç sağlayan bir çeteye ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen iki hastanenin faaliyetleri durduruldu. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı ortaya çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.
İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.