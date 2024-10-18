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'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde ismi geçen iki hastane de kapatılmış

'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde ismi geçen iki hastane de kapatılmış

17:1218/10/2024, Cuma
AA
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Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi - Bağcılar Özel Şafak Hastanesi
Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi - Bağcılar Özel Şafak Hastanesi

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendiren ve bu durum sonucunda ölümlere neden olarak haksız kazanç sağlayan bir çeteye ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen iki hastanenin faaliyetleri durduruldu. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.





Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.


Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.



İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.




'Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı: PKK üyeliğinden hapis yatmış!

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarıyla ölümlerine neden olmakla suçlanan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Sarı savunmasında, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde PKK üyeliğinden yargılandım ve yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimime kaldığım yerden devam ederek mezun oldum" dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarı, "Bebeklerin bakımsızlıktan hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, kural olarak her dört bebeğe bir hemşire atanmalıdır ve bir doktor tam zamanlı görev yapmalıdır. Bu sorumluluğu da ben üstleniyordum. Tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yürütüldü" ifadelerini kullandı.

#Yenidoğan çetesi
#hastane
#bebek

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