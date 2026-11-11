Hakkında hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Cezaevine teslim edildi
Bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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