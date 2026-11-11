Mozaiklerin bölgenin tarihi açısından önemli veriler sunduğunu anlatan Arslan, şunları söyledi:





"Önümüzdeki yıl kazı başkanımız Mevlüt hocamızla yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda tiyatro üzerindeki restorasyon çalışmalarını hızlandırıp tamamlamayı düşünüyoruz. Ayrıca ortaya çıkan eserlerin bulunduğu alanlarda kazılar devam edecek. Çünkü bu mozaiklerin devamı var, onların da açığa çıkarılmasını planlıyoruz. Restorasyon çalışmalarına ağırlık verip yürüyüş yolu güzergahının villayla bağlantısını kurarak burayı bir an önce ören yerine dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkeolojik kazılarda zaman sürecini ifade etmek çok yanlış olur. Bu tamamen yavaş seyreden, çok dikkatli çalışma gerektiren bir süreç. Dolayısıyla şu tarihte tamamlanacak demek doğru değil. Biz bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Ancak eserlerin ortaya çıkarılmasıyla mesele bitmiyor. Ortaya çıkan eserlerin korunması da gerekiyor. Bunun için finansman gerekiyor, zaman gerekiyor. Bu nedenle kesin bir tarih veremeyiz ama biz en kısa zamanda tamamlanmasını istiyoruz."