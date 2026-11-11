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Paflagonya bölgesinin başkentinde heyecanlandıran keşif: Kazdıkça büyüyor

12:26, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde eylül ayında yaklaşık 105 metrekare olarak gün yüzüne çıkarılan mozaiğin alanı yapılan çalışmalarla yaklaşık 120 metrekareye ulaştı.

Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.


Kazı ekibi tarafından bazilikada eylül ayında ortaya çıkarılan yaklaşık 105 metrekarelik mozaiğin alanı büyütülerek yaklaşık 120 metrekareye ulaştı. Mozaiklerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ederken, alanda Eros başı da bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentte bugüne kadar heykeller, heykel başları, madeni paralar ve çeşitli arkeolojik eserlerin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Mozaiklerin bölgenin tarihi açısından önemli veriler sunduğunu anlatan Arslan, şunları söyledi:


"Önümüzdeki yıl kazı başkanımız Mevlüt hocamızla yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda tiyatro üzerindeki restorasyon çalışmalarını hızlandırıp tamamlamayı düşünüyoruz. Ayrıca ortaya çıkan eserlerin bulunduğu alanlarda kazılar devam edecek. Çünkü bu mozaiklerin devamı var, onların da açığa çıkarılmasını planlıyoruz. Restorasyon çalışmalarına ağırlık verip yürüyüş yolu güzergahının villayla bağlantısını kurarak burayı bir an önce ören yerine dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkeolojik kazılarda zaman sürecini ifade etmek çok yanlış olur. Bu tamamen yavaş seyreden, çok dikkatli çalışma gerektiren bir süreç. Dolayısıyla şu tarihte tamamlanacak demek doğru değil. Biz bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Ancak eserlerin ortaya çıkarılmasıyla mesele bitmiyor. Ortaya çıkan eserlerin korunması da gerekiyor. Bunun için finansman gerekiyor, zaman gerekiyor. Bu nedenle kesin bir tarih veremeyiz ama biz en kısa zamanda tamamlanmasını istiyoruz."

Arslan, Akasya Maden'in sponsorluğuyla kazı çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını belirterek, finansman desteğinin artırılması durumunda antik kentin ziyaretçilere açılması sürecinin hızlanabileceğini kaydetti.


Arslan, çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği, Taşköprü Kaymakamlığı ve Taşköprü Belediyesinin de destek verildiğini bildirdi.

"2027 yılında mozaiklerin devamını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"


Kazı başkan yardımcısı Ahmet Yasin Ekinci ise son iki yılda bazilika ve Roma villasında yürütülen çalışmaların hız kazandığını söyledi.


Bazilikada 2025 yılında yapının temel duvarlarını tespit ettiklerini belirten Ekinci, 2026 kazı sezonunda ise yapının planını tamamen ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Yapının milattan sonra 2. yüzyılın ortaları ile 4. yüzyıla tarihlenen​​​​​​​ iki farklı evreye sahip olduğunu anlatan Ekinci, şöyle konuştu:


"Üç nefli bazilika planı sergileyen yapının orta ve doğu neflerinde yaklaşık 120 metrekarelik mozaikli alan tespit ettik. Bu alanlarda restorasyon ve konservasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yapının doğu bölümünde bir Eros başı bulduk. Eserleri ortaya çıkarmak kadar korumak da önemli. Bu nedenle yapının üzerini geçici çatı sistemiyle kapattık."

Kazı çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Ekinci, ortaya çıkarılan eserlerin ziyaretçilerle buluşturulmasını amaçladıklarını belirterek, "2027 kazı sezonunda mozaiklerin devamını açmayı planlıyoruz. Ortaya çıkan mozaikleri sergileyerek burayı turizme kazandırmayı ve ören yeri statüsü kazanmasını hedefliyoruz. Ayrıca 2027 sezonu içinde yapının üzerini tamamen kalıcı bir çatı sistemiyle örtmeyi planlamaktayız. Yine bu kapsamda yürüyüş güzergahları da oluşturmayı planlıyoruz. Desteklerinden dolayı Kastamonu Valiliğine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.


Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) destekli proje kapsamında antik kentte tanıtım merkezi oluşturulmasının da hedeflendiğini aktaran Ekinci, tiyatro, odeon ve Roma konutu arasında ziyaretçi güzergahları oluşturulacağını kaydetti.

Başlıklar :KastamonuTaşköprüPompeiopolis Antik Kenti
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Paflagonya bölgesinin başkentinde heyecanlandıran keşif: Kazdıkça büyüyor

Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.


Kazı ekibi tarafından bazilikada eylül ayında ortaya çıkarılan yaklaşık 105 metrekarelik mozaiğin alanı büyütülerek yaklaşık 120 metrekareye ulaştı. Mozaiklerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ederken, alanda Eros başı da bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentte bugüne kadar heykeller, heykel başları, madeni paralar ve çeşitli arkeolojik eserlerin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Mozaiklerin bölgenin tarihi açısından önemli veriler sunduğunu anlatan Arslan, şunları söyledi:


"Önümüzdeki yıl kazı başkanımız Mevlüt hocamızla yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda tiyatro üzerindeki restorasyon çalışmalarını hızlandırıp tamamlamayı düşünüyoruz. Ayrıca ortaya çıkan eserlerin bulunduğu alanlarda kazılar devam edecek. Çünkü bu mozaiklerin devamı var, onların da açığa çıkarılmasını planlıyoruz. Restorasyon çalışmalarına ağırlık verip yürüyüş yolu güzergahının villayla bağlantısını kurarak burayı bir an önce ören yerine dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkeolojik kazılarda zaman sürecini ifade etmek çok yanlış olur. Bu tamamen yavaş seyreden, çok dikkatli çalışma gerektiren bir süreç. Dolayısıyla şu tarihte tamamlanacak demek doğru değil. Biz bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Ancak eserlerin ortaya çıkarılmasıyla mesele bitmiyor. Ortaya çıkan eserlerin korunması da gerekiyor. Bunun için finansman gerekiyor, zaman gerekiyor. Bu nedenle kesin bir tarih veremeyiz ama biz en kısa zamanda tamamlanmasını istiyoruz."

Arslan, Akasya Maden'in sponsorluğuyla kazı çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını belirterek, finansman desteğinin artırılması durumunda antik kentin ziyaretçilere açılması sürecinin hızlanabileceğini kaydetti.


Arslan, çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği, Taşköprü Kaymakamlığı ve Taşköprü Belediyesinin de destek verildiğini bildirdi.

"2027 yılında mozaiklerin devamını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"


Kazı başkan yardımcısı Ahmet Yasin Ekinci ise son iki yılda bazilika ve Roma villasında yürütülen çalışmaların hız kazandığını söyledi.


Bazilikada 2025 yılında yapının temel duvarlarını tespit ettiklerini belirten Ekinci, 2026 kazı sezonunda ise yapının planını tamamen ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Yapının milattan sonra 2. yüzyılın ortaları ile 4. yüzyıla tarihlenen​​​​​​​ iki farklı evreye sahip olduğunu anlatan Ekinci, şöyle konuştu:


"Üç nefli bazilika planı sergileyen yapının orta ve doğu neflerinde yaklaşık 120 metrekarelik mozaikli alan tespit ettik. Bu alanlarda restorasyon ve konservasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yapının doğu bölümünde bir Eros başı bulduk. Eserleri ortaya çıkarmak kadar korumak da önemli. Bu nedenle yapının üzerini geçici çatı sistemiyle kapattık."

Kazı çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Ekinci, ortaya çıkarılan eserlerin ziyaretçilerle buluşturulmasını amaçladıklarını belirterek, "2027 kazı sezonunda mozaiklerin devamını açmayı planlıyoruz. Ortaya çıkan mozaikleri sergileyerek burayı turizme kazandırmayı ve ören yeri statüsü kazanmasını hedefliyoruz. Ayrıca 2027 sezonu içinde yapının üzerini tamamen kalıcı bir çatı sistemiyle örtmeyi planlamaktayız. Yine bu kapsamda yürüyüş güzergahları da oluşturmayı planlıyoruz. Desteklerinden dolayı Kastamonu Valiliğine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.


Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) destekli proje kapsamında antik kentte tanıtım merkezi oluşturulmasının da hedeflendiğini aktaran Ekinci, tiyatro, odeon ve Roma konutu arasında ziyaretçi güzergahları oluşturulacağını kaydetti.

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