Ormandan topladıkları mantarlar hastanelik etti: Beş kişi zehirlendi
23:04, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu’da ormandan topladıkları mantarları yiyen dördü aynı aileden beş kişi rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren beş kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ormandan topladıkları mantarları tükettikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındılar
Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde 4’ü aynı aileden olan 5 kişi, ormandan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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