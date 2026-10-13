Kastamonu’da nadir keşif: Biyolojik çeşitliliğin simgesi sülün objektiflere takıldı

Şenol, Türkiye'de daha önce 5 ilde görülen sülünün Kastamonu'da da görüntülenmesinin sevindirici olduğunu söyledi.





Sülünlerin doğal yaşamın nadir türlerinden olduğunu vurgulayan Şenol, "Bu hayvanların doğaya ciddi katkıları var. Tarım alanlarında zarara yol açan, kene gibi sıkıntıya neden olabilecek böceklerle beslenerek doğal dengenin korunmasını sağlıyorlar." dedi.