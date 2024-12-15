EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Emekli maaşı hesaplaması; çalışan statüsü ve 3 döneme ayrılan SGK prim ödeme tarihlerine göre değişen bir sistemi vardır. Çalışan statüleri 4A (işçi), 4B (Bağbur) ve 4C (memur), SGK prim ödeme tarihleri ise 2000 öncesi, 2000 Ocak ila 2008 Ekim, 2008 Ekim sonrasıdır. Özellikle 4A ve 4B çalışanlarda SGK prim ödeme tarihlerine bağlı olarak aylık bağlanma oranının ve alt sınır taban maaş oranın değişmesi nedeniyle emekli maaşları da değişmektedir. Özellikle Ekim 2008 yılından sonra ödenen primlerde bunun etkisi daha fazladır.

Türkiye’de emeklilik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. Bunlar;

08.09.1999 (hariç) çalışılan dönem: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.

08.09.1999 (dahil) ile 30.04.2008 (dahil) tarihler arası çalışılan dönem: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65’e çekiliyor.

30.04.2008 (hariç) sonrası çalışılan dönem: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50’ye kadar iniyor.

4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama