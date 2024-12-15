SSK emekli maaşı zammı 2025 Ocak ayında, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Emekliler, son altı aylık enflasyon farkı ile refah artışı artışlarını sürekli takip ediyor. Özellikle 3 Ocak 2025'te açıklanacak enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak. Memur ve emekli güncel maaş zam oranları ve emekli zammı haberlerini takip ederek, maaş artışları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte SSK emekli maaş zammı 2025 enflasyon farkı ve ocak zammı detayları.
Türkiye'de Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanan zam oranı, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre belirlenmekte. Memur ve emekli maaşı ocak zammı için gözler enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emekliler, TÜİK tarafından kamuoyuna duyuracağı aralık ayı enflasyonunu bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı artacak mı? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
SSK emekli maaş zammı konusunda merakla beklenen gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılında emeklilerin alım gücünü koruyabilmesi için yapılan zammın detayları, emeklileri yakından ilgilendiriyor. Emekli maaş zammı 2025 yılında enflasyon farkı üzerinden hesaplanacak olup, Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte emeklilerin maaşları artacak. Emekli zammı Ocak 2025 ile birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak konusu.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 civarında hesaplanıyor.
Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak. Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, ARTACAK MI?
6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı.
Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.
2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.
2025 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon senaryoları baz alındığında memurların maaşlarında enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece memur zamlarına yüzde 12-13 civarında artış meydana gelecek.
2025 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI 2025 NE KADAR OLACAK?
En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak. Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ
Emekli maaşı hesaplaması; çalışan statüsü ve 3 döneme ayrılan SGK prim ödeme tarihlerine göre değişen bir sistemi vardır. Çalışan statüleri 4A (işçi), 4B (Bağbur) ve 4C (memur), SGK prim ödeme tarihleri ise 2000 öncesi, 2000 Ocak ila 2008 Ekim, 2008 Ekim sonrasıdır. Özellikle 4A ve 4B çalışanlarda SGK prim ödeme tarihlerine bağlı olarak aylık bağlanma oranının ve alt sınır taban maaş oranın değişmesi nedeniyle emekli maaşları da değişmektedir. Özellikle Ekim 2008 yılından sonra ödenen primlerde bunun etkisi daha fazladır.
Türkiye’de emeklilik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. Bunlar;
08.09.1999 (hariç) çalışılan dönem: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.
08.09.1999 (dahil) ile 30.04.2008 (dahil) tarihler arası çalışılan dönem: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65’e çekiliyor.
30.04.2008 (hariç) sonrası çalışılan dönem: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50’ye kadar iniyor.
4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama