BİM 13 Aralık Cuma günü aktüel ürün kataloğunu yayınladı. BİM’in aralık ayının ortalarında yayınladığı katalogda yer alan ürünler bugün müşterilerle buluşacak. BİM aktüel kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı ürünü uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor.BİM 13 Aralık Cuma günü aktüel kataloğunda, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı ürünü uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor. İşte BİM aktüel kataloğu Cuma gününe özel indirimli ürünler listesi...
13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL
Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL
Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL
Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL
Hypercore Powerbank 599 TL
Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL
Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL
Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL
Gaming Kulaklık Standı 229 TL
Gaming Mini Klavye 139 TL
Gaming Mouse Pad 119 TL
Newton Denge Topları 149 TL
13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
Lovell Blender Set 1.275 TL
Karla El Mikseri 799 TL
Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL
Fakir Buharlı Ütü 995 TL
Avuç İçi Ütüsü 899 TL
Fanlı Konvektör 1.375 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL
Mini Quartz Isıtıcı 399 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Pet Su Sebili 699 TL
Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL
13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
Karnıyarık Tencere 979 TL
Wok Tava 649 TL
Simplicty Tava 32 cm 619 TL
5'li Servis Seti 279 TL
Manuel Rondo 579 TL
Kahvaltı Takımı 12 Parça 6 Kişilik 549 TL
Porselen Tek Fiyat Tabak Çeşitleri 49 TL
Tava 229 TL
6'lı Dekorlu Çay Fincan Seti 249 TL
12'li Muffin Kek Kalıbı 189 TL
Kuru Çiçekli Çift Cidarlı Kupa 159 TL
6'lı Cam Küçük Kase 119 TL
13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Tablet Mop Temizlik Seti 159 TL
Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL
Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL
Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL
Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL
Silikon Mama Kaşığı 22,50 TL
Ütü Masası Kılıfı 85 TL
Bambu Sunum Ürünleri 169 TL
Ütü Masası 599 TL
Kelebek Kurutmalık 469 TL
13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 579 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 429 TL
Softy TV Battaniye 399 TL
TV Battaniye 159 TL
Large Kutu 119 TL
Midi Kutu 99 TL
Jumbo Hurç 119 TL
Kiğılı Gömlek 399 TL
Trekking Ayakkabı 579 TL
Terlik 199 TL
Eşofman Takımı 289 TL
Kitty Baby Yumak 119 TL
13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL
Mega Ralli Seti 699 TL
Lisanslı Oyun Çadırı 349 TL
Lisanslı Metal Arabalar 179 TL
Oyuncak Tren Seti 359 TL
Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 329 TL
Ahşap Bloklar 259 TL
Neon Renkli Bloklar 259 TL
Kamyon-İtfaiye 249 TL
Oyuncak Polis Arabası 249 TL
Elite 2.0 Prospect Q54 249 TL
Robota Dönüşebilen Uçak 229 TL