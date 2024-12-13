BİM 13 Aralık Cuma günü aktüel ürün kataloğunu yayınladı. BİM’in aralık ayının ortalarında yayınladığı katalogda yer alan ürünler bugün müşterilerle buluşacak. BİM aktüel kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı ürünü uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor.BİM 13 Aralık Cuma günü aktüel kataloğunda, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı ürünü uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor. İşte BİM aktüel kataloğu Cuma gününe özel indirimli ürünler listesi...

1 /7 13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL





2 /7 13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL Hypercore Powerbank 599 TL Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL Gaming Kulaklık Standı 229 TL Gaming Mini Klavye 139 TL Gaming Mouse Pad 119 TL Newton Denge Topları 149 TL





















3 /7 13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL Lovell Blender Set 1.275 TL Karla El Mikseri 799 TL Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL Fakir Buharlı Ütü 995 TL Avuç İçi Ütüsü 899 TL Fanlı Konvektör 1.375 TL Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL Mini Quartz Isıtıcı 399 TL Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL Pet Su Sebili 699 TL Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL























4 /7 13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL Karnıyarık Tencere 979 TL Wok Tava 649 TL Simplicty Tava 32 cm 619 TL 5'li Servis Seti 279 TL Manuel Rondo 579 TL Kahvaltı Takımı 12 Parça 6 Kişilik 549 TL Porselen Tek Fiyat Tabak Çeşitleri 49 TL Tava 229 TL 6'lı Dekorlu Çay Fincan Seti 249 TL 12'li Muffin Kek Kalıbı 189 TL Kuru Çiçekli Çift Cidarlı Kupa 159 TL 6'lı Cam Küçük Kase 119 TL

























5 /7 13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Tablet Mop Temizlik Seti 159 TL Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL Silikon Mama Kaşığı 22,50 TL Ütü Masası Kılıfı 85 TL Bambu Sunum Ürünleri 169 TL Ütü Masası 599 TL Kelebek Kurutmalık 469 TL



















6 /7 13 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 579 TL Softy Çift Kişilik Battaniye 429 TL Softy TV Battaniye 399 TL TV Battaniye 159 TL Large Kutu 119 TL Midi Kutu 99 TL Jumbo Hurç 119 TL Kiğılı Gömlek 399 TL Trekking Ayakkabı 579 TL Terlik 199 TL Eşofman Takımı 289 TL Kitty Baby Yumak 119 TL























