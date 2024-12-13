Wga da alerjene neden olan yabancı bir proteindir. Vücut kendisini koruma altına almak için karşılaştığı yabancı bir proteine karşı raksiyon gösterir. Yani otoummin bir reaksiyon başlatır. Bazı durumlarda çok ciddi tehlikelidir. Ölüme kadar gidebilir.