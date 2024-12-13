Protein alerjisi, vücudun inek sütündeki proteinleri yabancı bir madde olarak algılayarak aşırı tepki göstermesi sonucu ortaya çıkan bir bağışıklık sistemi reaksiyonudur. Prof. Dr. Canan Karatay protein alerjisine neden olan faktörleri açıkladı. Karatay, yediğimiz diğer yiyeceklerin de protein alerjisine neden olabildiğini vurguladı. İşte detaylar...
Protein alerjisi ciddi problemler çıkaran bir sorundur. Yabancı proteinler vücuda girmesiyle olur. Yabancı protein çok tehlikelidir. Bu yabancı proteinlerin başında buğday proteini, lektin dediğimiz, gliadin dediğimiz buğday proteininin 23 bin türü vardır. Yani gluten alerjisi (entrloransı) dediğimiz buğday proteinin 23 bin türü mevcuttur.
Wga da alerjene neden olan yabancı bir proteindir. Vücut kendisini koruma altına almak için karşılaştığı yabancı bir proteine karşı raksiyon gösterir. Yani otoummin bir reaksiyon başlatır. Bazı durumlarda çok ciddi tehlikelidir. Ölüme kadar gidebilir.
Ülkemizde en çok alerji oluşturan gliadin ve lektindir. El ve ayak şişmelerinin sebebi vüduca kronik insflamasyon yaptığı içindir.
Bazılarını köy yumurtları alerji yapar, suni gıdalarla beslenen ineklerin sütleri de alerji yapar. İnek sütü çok alerjiktir. Çünkü inekler yapay gıdalarla besleniyorlar. Bu kişilerde gaz ve kabızlık şikayeti olur. İnek sütünden yapılan peynirler de bu şekildedir.
Süt tozlarına dikkat
Toz haline getirilmiş süt tozları, sporculara verilen protein tozları... Bunlar çok tehlikelidir. Ölüme kadar götürebilir.
Tüm unlarda gluten vardır
Tüm unlarda gluten vardır. Karakılçık ununda da vardır. Glutensiz un yallanına inanmayın. Glutensiz hiçbir yiyecek yoktur, soğanda bile vardır. Ama soğandaki kompleks olduğu için, kuru fasulyedeki kompleks olduğu için un gibi değildir.
Alerji için ne yapılabilir?
Isırgan otu çayı çok iyi gelir. Çay gibi demleyerek ısırgan otu çayı içebilirsiniz.
Zeytinyaprağı çayı
Zeytinyapraiı çayı da alerjiye iyi gelir, şişkinliği giderir.